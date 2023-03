டிகிரி முடிச்சாச்சா?- மெடிக்கல் ஆபீசர் வேலை காத்திருக்கு..!

மாவட்ட நலச் சங்கம் நாமக்கல்லில் காலியாக உள்ள Medical Officer, Nurse, Helper பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.



நிறுவனம் - மாவட்ட நலச் சங்கம் நாமக்கல்



பதவி - Medical Officer, Nurse, Helper



காலியிடங்கள் -30



கல்வித்தகுதி - 10th, 8th, Diploma, Any Degree



வயது வரம்பு -35-40



சம்பளம் - அறிவிப்பைப் பார்க்கவும்



பணியிடம் - நாமக்கல்



விண்ணப்பிக்கும் முறை -ஆப்லைன்



விண்ணப்பக்கட்டணம் - இல்லை



தேர்வு முறை - நேர்காணல்



முகவரி -Executive Secretary,

District Welfare Society, and Deputy Director of Health Services,

District Collector Office Complex, Namakkal,

Namakkal District - 637 003.



இணையதளம் -https://namakkal.nic.in/



கடைசி தேதி - பிப்.14,2023