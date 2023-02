பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியா?- இந்திய ராணுவத்தில் வேலை காத்திருக்கு

இந்திய ராணுவத்தில் காலியாக உள்ள MTS, Cook, Washerman, Barber, Masalchi பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.



நிறுவனம் - இந்திய ராணுவம்



பதவி - MTS, Cook, Washerman, Barber, Masalchi





காலியிடங்கள் - 135

கல்வித்தகுதி - பத்தாம் வகுப்புசம்பளம் - ரூ.18,000 முதல் ரூ.63,200 வரைவயது வரம்பு - 18-25பணியிடம் - இந்தியா முழுவதும்தேர்வு முறை - Written Test/ Trade Test/ Interviewவிண்ணப்பிக்கும் முறை - ஆப்லைன்விண்ணப்பக்கட்டணம் - இல்லைமுகவரி - To The Group Commander,HQ 22 Movement Control Group,Pin-900328, C/O, 99 APOஇணையதள முகவரி - www.joinindianarmy.nic.inகடைசி தேதி - மார்ச்,01,2023