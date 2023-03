விசைத்தறிக்கு 1,000 யூனிட் இலவச மின்சாரம்

A power loom shed with 12 looms now consumes 150 units of power a day. It is estimated that a shed requires 10 HP power. இந்த கணக்கின் பிரகாரம் 12 Loom இருப்பவர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு குறைந்தது 4500 யூனிட் மின்சாரம் செலவு செய்வார்கள். 1000 யூனிட் இலவசம் என்றால் வெறும் 3 Loom வைத்துள்ளவர்களுக்கு இந்த அறிவுப்பு நல்லது, அப்படி வைத்திருப்பவர்கள் நஷ்டத்தில் தான் வியாபாரம் செய்கின்றார்கள்