தாமதமாக திருமணம் செய்யும் பெண்களுக்கு டவுண் சிண்ட்ரோம் குழந்தை பிறக்குமா?

டவுண் சிண்ட்ரோம் மிக பொதுவாக காணப்படும் மரபணுப் பிறழ்ச்சி நோய். பிறக்கும் 1,000 குழந்தைகளில் 1 குழந்தை டவுண் சிண்ட்ரோம் குழந்தையாக பிறக்கிறது. டவுண் சிண்ட்ரோம் பற்றி மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, மார்ச் 21-ஆம் தேதி, 'உலக டவுண் சிண்ட்ரோம் தினமாக' கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இது எவ்வாறு ஏற்படுகிறது, இப்பிரச்சினை உள்ளோருக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான மருத்துவ தீர்வுகள் குறித்து, புதுச்சேரி, ஸ்ரீ லட்சுமி நாராயணா மருத்துவக் கல்லூரியின் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் மு.ஜெயராஜ் அவர்கள் விரிவாக விளக்குகிறார்.





டவுண் சிண்ட்ரோம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?



1866-ல், ஆங்கிலேய மருத்துவர் ஜான் லேங்க்டன் டவுண் (John Langdon Down), இந்த மரபியல் நோயை முழுமையாக விவரித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, அவரது பெயரைக் கொண்டே, இந்த மரபியல் நோய் டவுண் சிண்ட்ரோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மனிதனின் மரபணுக்களில் 46 குரோமோசோம்கள் (23 ஜோடிகள்) உள்ளன. இதில் பிறழ்வு ஏற்பட்டு, 21-வது குரோமோசோம் இரண்டிற்கு பதிலாக மூன்றாக இருந்தால் (Trisomy 21), டவுண் சிண்ட்ரோம் ஏற்படுகிறது. 95% டவுண் சிண்ட்ரோம் Trisomy 21-ஆல் ஏற்படுகிறது. ஆந்த 3-வது கூடுதலான 21-வது குரோமோசோம், பெரும்பாலும் தாயின் கருமுட்டையின் உயிரணுப்பிரிவில் ஏற்படும் பிறழ்வினாலேயே வருகிறது.







அந்த பிறழ்வுக்குள்ளாகும் 21-வது குரோமோசோம்களை குறிக்கும் வண்ணம் மார்ச் 21-ஆம் தேதி (21/3), உலக டவுண் சிண்ட்ரோம் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.வயதான பெண்ணுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளில் டவுண் சிண்ட்ரோம் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம். 30 - 34 வயது பெண்களுக்கு பிறக்கும் 800 குழந்தைகளில் 1 குழந்தைக்கும், 35 - 39 வயது பெண்களுக்கு பிறக்கும் 270 குழந்தைகளில் 1 குழந்தைக்கும், 40 - 44 வயது பெண்களுக்கு பிறக்கும் 100 குழந்தைகளில் 1 குழந்தைக்கும், 44 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு பிறக்கும் 50 குழந்தைகளில் 1 குழந்தைக்கும் டவுண் சிண்ட்ரோம் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

டவுண் சிண்ட்ரோம் உள்ளவர்களுக்கு எவ்வித பாதிப்புகள் ஏற்படும்?



டவுண் சிண்ட்ரோம் உள்ளவர்களுக்கு மனவளர்ச்சி குறைபாடு ஏற்படுகிறது; அவர்களது ஐ.க்யூ சராசரியாக - 50 ஆக உள்ளது. சாதாரணவர்களிடம் இந்த ஐ.க்யூ சராசரியாக 85 - 115 ஆகும். மேலும் உயர வளர்ச்சி குறைபாடு, கண்கள் மேல்நோக்கு திசையில் இருத்தல், தலையின் பின்பகுதி தட்டையாக இருத்தல், நாக்கை பெரும்பாலும் வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருத்தல், 5வது விரல் குட்டையாக இருத்தல் (Clinodactyly), ஒரேயொரு உள்ளங்கை ரேகை (Single Palmar crease), காலின் பெருவிரல் மற்றும் 2-வது கால்விரலுக்கும் இடையே பெரிய இடைவெளி (Sandal Gap) போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும்.



இதைத் தவிர்த்து, உடலின் உள்ளுறுப்புகளிலும் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். குறிப்பாக, 40% பேருக்கு பிறவி இதய குறைபாடு இருக்கிறது. 12% பேருக்கு, குடலின் முற்பகுதி உருவாகாமல் இருக்கிறது (Duodenal atresia). மேலும் சில குடல் பாதிப்புகளும் ஏற்படுகிறது. கண்புரை, மாறுகண் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. 40 - 60% பேருக்கு செவித்திறன் குறைபாடு உள்ளது. பெரும்பாலானோருக்கு தைராய்டு சுரப்பு குறைபாடு (ஹைப்போ தைராய்டிசம்) பாதிப்பு உள்ளது. ரத்த புற்றுநோய்கள் ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது.



டவுண் சிண்ட்ரோம் பாதிப்புகள் மற்றும் அறிகுறிகள் உள்ளவர்களுக்கு, ரத்த பரிசோதனை மூலம் காரியோடைப்பிங் (Karyotyping) செய்து, டவுண் சிண்ட்ரோம் உறுதி செய்யப்படும். கர்ப்ப காலத்தில், அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மற்றும் ரத்த பரிசோதனைகள் பாசிட்டிவாக இருப்பின், சிசுவுக்கான காரியோடைப்பிங் பரிசோதனை செய்து டவுண் சிண்ட்ரோம் உள்ளதா என உறுதி செய்யலாம்





டவுண் சிண்ட்ரோம் உள்ளவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள் என்ன?



டவுண் சிண்ட்ரோம் உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப தூண்டல் சிகிச்சை, பிசியோதெரபி, பேச்சு பயிற்சி மற்றும் ஆக்குபேஷனல் தெரபி வழங்கப்படுகிறது. டவுண் சிண்ட்ரோமில் ஏற்படும் உள்ளுறுப்பு பாதிப்புகள் அனைத்திற்கும் மருத்துவ சிகிச்சைகள் உள்ளன. இது குறித்து மக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள விழிப்புணர்வு மற்றும் மருத்துவ வளர்ச்சியின் காரணமாக, 1960களில் 10 ஆண்டுகளாக இருந்த டவுண் சிண்ட்ரோம் உள்ளவர்களின் சராசரி ஆயுட்காலம், தற்போது 60 வயதிற்கு மேலாக அதிகரித்துள்ளது.





டவுண் சிண்ட்ரோம் உள்ள பிரபலங்கள்





டவுண் சிண்ட்ரோம் உள்ளவர்கள் பழகுவதற்கு மிகவும் இனிமையானவர்கள். பலர், தங்கள் தடைகளை மீறி பல்வேறு துறைகளில் முத்திரை பதித்துள்ளனர்.



பி.எச்டி பட்டமும் சிறப்பு ஒலிம்பிக் நீச்சல் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கங்கள் வென்ற காரன் கேஃப்னே, நடிகர் ஜெரார்ட் ஓ'ட்வயர், ஸ்பெயின் அரசியல் தலைவர் ஏஞ்சலா, இசைக்கலைஞர் சுஜித் தேசாய் ஆகியோர் டவுண் சிண்ட்ரோமால் பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் தான்.





'ஆன் ஐரிஸ் குட்பை' குறும்படத்திற்காக இந்த வருடம் ஆஸ்கர் விருது பெற்ற நடிகர் ஜேம்ஸ் மார்ட்டின், அவ்விருதை பெறும் முதல் டவுண் சிண்ட்ரோம் நடிகர் என்னும் பெருமைக்குரியவரானார்.இந்த வருட டவுன் மையப்பொருளான 'With Us Not for Us' என்பதற்கேற்ப, டவுண் சிண்ட்ரோம் உள்ளவர்கள், மற்றவர்களைப் போல் நியாயமாக நடத்தப்படுவதற்கும், வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கும் உரிய சூழலை உருவாக்கிடுவோம். இவ்வாறு கூறினார்