நீங்கள் வீர் சாவர்க்கராகவே முடியாது!

மும்பை பார் காலை 11 மணிக்கு திறக்கும். நான் தினமும் காலை சென்று பீர் குடிப்பது உண்டு. காரணம் நிறைய பணம், சென்னைவாசியான எனக்கு மும்பையில் வேறு வேலை இல்லாமை மற்றும் youth. Day 1, day 2,day3 என்று போய் விட்டது. 4 ஆம் நாள் அந்த bartender என்னிடம் எந்த ஊர் என்றார். நானும் மெட்ராஸ் என்றேன். பிறகு எதற்காக கேட்கிறீர்கள் என்றதற்கு அவர் சொன்னார். Only South Indian people drink a lot. I wanted to confirm my doubt. So we the tamils are already branded by North Indians as drunkards. இது உண்மை. அடுத்த சில நாட்களுக்கு பின்னர் நான் சென்னை வந்து விட்டேன்