ஆபாச பாதிரியாரிடம் போலீஸ் காவலில் விசாரணை

நாம் அனைவருமே நம்முடைய ஜாதி,மதத்திற்காக வாய்க்கிழிய கத்தி சண்டைப் போடுகின்றோம் ஆனால் நம் இரத்த உறவுகளுடனும், நம் உடன் பிறந்தவர்களுடனும் சண்டைப் போட்டு, போக்குவரத்து, பேசாமல் தொடர்பற்று வாழ்கின்றோம். பெற்றவர்களையே தேவையில்லாத பாரமாக நினைத்து, முதியோர் இல்லத்திற்கு விரட்டி விட்டு "நிம்மதியாக ।சந்தோஸமாக" வாழ்கின்றோம். All joint families have become nuclear families today. In such a worst situation is our society, today. ஜாதி,மதம் பாராமல், குழந்தை முதல் முதியவர் வரை, கல்வி, ஒழுக்கம், பொருளாதாரம் என்று ஒவ்வொரு சமுதாய மக்களுக்கும் அவரவர் வாழ்வில் எதோ ஒரு வகையில் "ஏணி" யாக இருந்து நம்மை உயரத்தில் ஏற்றி விட்ட இந்த "பாதிரியார்" களை நாம் யார் தீர்ப்பிட ? நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது