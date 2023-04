வனத்துறை சீருடையில் கலக்கல்; யானைகளுக்கு கரும்பு வழங்கினார் பிரதமர் மோடி

நல்லது, "There is nothing like a challenge to bring out the best in Man " இது ஷான் கானேரி சொன்னது.' ஏதாவது ஒரு வயதில் மனிதன் அறிவு முதிர்ச்சி (Maturity) அடைவான் , சிலர்தான் அடைகிறார்கள்' இதுவும் அவர் சொன்னதுதான் ....