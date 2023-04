தமிழ் மீது வேறு மொழியை திணிக்க முடியாது: கவர்னர்

- Back in Bengaluru, India.,இந்தியா

எந்தவொரு மொழியின் மீதும் வேறு எந்தவொரு மொழியையும் திணிக்கவே முடியாது. மக்களே விரும்பி மற்ற மொழிகளை கற்பது மிக மிக சிறந்தது. திணித்தால் அவர்களுக்கு பிடிக்காது. திணிக்காமல் அப்படியே விடுங்கள், அப்பொழுது வேறு ஒரு மொழியை பயில ஆர்வம் தானாகவே ஊற்றுஎடுத்துவரும். So no force please.