சிட்ரான் சி3-ல் நான்கு புது வேரியன்ட்கள் அறிமுகம்!

சிட்ரோயன் நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் தனது சி3 ஹேச்பேக் (Citroen C3) மாடலின் புதிய வேரியன்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் சிட்ரோயன் நிறுவனம், சி5, சி3 என இருமாடல்களை சந்தையில் விற்பனை செய்து வருகிறது. இரண்டு மாடல்களுமே வெளிவந்த நாளில் இருந்து நல்ல வரவேற்பை பெற்றநிலையில் இந்நிறுவனம், அதன் சி3 சீரிஸில் எலெக்ட்ரிக் வாகனத்தை அறிமுகம் செய்தது. சி3 சீரிஸ்க்கு போதிய வரவேற்பு கிடைத்த நிலையில், அதில் ஷைன் எனும் புதிய சீரிஸை அறிமுகம் செய்துள்ளது.













இந்த சிட்ரோயன் சி3 புதிதாக ஷைன், Shine (new) ஷைன் வைப்-பேக், (Shine Vibe Pack (new)) ஷைன் டூயல்-டோன் (Shine Dual Tone (new)) மற்றும் ஷைன் டூயல் டோன் (Shine Dual Tone Vibe Pack)(new) என மொத்தத்தில் நான்கு வேரியன்ட்களில் கிடைக்கிறது. இந்த புதிய வேரியன்ட்களில் பல்வேறு சிறப்பு வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் தொழில்நுட்ப அம்சங்களும் குறைவில்லாமல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.பெர்ஃபாமன்ஸை பொறுத்தவரை, சி3 ஹேச்பேக் மாடலில் 1.2 லிட்டர் NA பெட்ரோல் என்ஜின் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த என்ஜின் 80 ஹெச்பி பவர், 115 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இழுவிசையை வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கிறது. இத்துடன் 5 ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் வழங்கப்படுகிறது. இன்னும் சில மாதங்களில் இந்த தேர்வில் 1.2 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் மோட்டார் தேர்வும் வழங்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சிட்ரோன் சி3 ஷைன் வேரியண்டில் மை சிட்ரோன் இணைப்பு ஆப் வசதி வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றது. இந்த ஆப் வாயிலாக காரில் 35 விதமான கன்ட்ரோல்களை செய்துக் கொள்ள முடியும். அதேபோல், அட்ஜெஸ்டபிள் விங் மிர்ரர்கள், ரியர் பார்க்கிங் கேமிரா, மேனுவல் டே/நைட் ரியர் வியூவ் மிர்ரர் மற்றும் முன் பக்கத்தில் ஃபாக் லேம்ப்புகள் என சூப்பரான அம்சங்கள் எக்கச்சக்கமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும், புதிதாக பின் பக்க வைப்பர், வாஷர் மற்றும் டிஃபாக்கர் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.





சிட்ரோயன் C3 ஷைன் விலை ரூ. 7,60,000 எனவும், ஷைன் வைப் பேக் ரூ. 7,72,000 எனவும், ஷைன் டூயல் டோன் ரூ. 7,75,000 விலையாகவும் மற்றும் ஷைன் டூயல் டோன் வைப் பேக் ரூ. 7,87,000 எனவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.