நம்ம ஊட்டியில மிஸ் பண்ணாம பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்...

கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய மற்றும் ஓர் இடம் "ஷூட்டிங் மேடு " also known as பேய் மேடு. எத்தனையோ தமிழ், ஹிந்தி சினிமா பாடல் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுள்ள இடம்