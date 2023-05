டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு வேலை..!

ரெயில்டெல் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்டில் காலியாக உள்ள Graduate, Diploma Engineer பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.நிறுவனம் - ரெயில்டெல் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்பதவி - Graduate, Diploma Engineer காலியிடங்கள் - 23கல்வித்தகுதி - B.E, Diploma, B.Tech in Civil, Computer Science, IT, Telecommunication, Electronics Engineeringசம்பளம் - ரூ.12000-14000பணியிடம் - இந்தியா முழுவதும் விண்ணப்பிக்கும் முறை - ஆன்லைன் விண்ணப்பக்கட்டணம் - இல்லை

