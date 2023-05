ஜூனிலிருந்து கையில் பணம் இருக்காது: கதறும் அமெரிக்க நிதியமைச்சர்

அரசுக்கு உரிய Revenue Recovery Act தேசிய மாக்கப்பட்ட வங்கிகள், தனியார் வங்கிகள் இந்த சட்டம் பயன் படுத்த அனுமதி அளிக்க வேண்டும். Wilful defaulters சிறையில்.அடைக்கப் படவேண்டும். நம். judicial tem is limping and sinking treating people differently based on their economic, political status.