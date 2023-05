10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியா?- ரூ.70ஆயிரம் சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை..!

இந்திய தேசிய திரைப்பட மேம்பாட்டுக் கழகத்தில் காலியாக உள்ள Assistant Film Programmer, Daily Wager பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.



நிறுவனம் -இந்திய தேசிய திரைப்பட மேம்பாட்டுக் கழகம்



பதவி - Assistant Film Programmer, Daily Wager



காலியிடங்கள் - 21



கல்வித்தகுதி - 10th, BE/ B.Tech,

Graduation, Post Graduation



சம்பளம் - ரூ.22,000- ரூ.70,000



வயது வரம்பு - 25-30



பணியிடம் - மும்பை



விண்ணப்பிக்கும் முறை - ஆப்லைன்



விண்ணப்பக்கட்டணம் - இல்லை



தேர்வு முறை - நேர்காணல்



முகவரி - General Manager (P&A),

National Film Development Corporation Ltd.,

(A Government of India Enterprise),

5th Floor, NMIC Building,

NFDC - FD Complex, 24, Pedder Road,

Cumballa Hill, Mumbai - 400 026



இணையதள முகவரி - https://www.nfdcindia.com/



கடைசி தேதி - மே10,2023