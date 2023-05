பிரத்யேக ஆடை: சேதுராமன் சாத்தப்பன்

- சேதுராமன் சாத்தப்பன் -



ஆண்களை விட பெண்கள் ஆடைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றனர். அதுவும் வாட்ஸ்ஆப், இன்ஸ்டாகிராம், மற்றும் பத்திரிகைகளில் வரும் விளம்பரங்கள் மூலமாக மாடல் பெண்கள் அணிந்திருக்கும் ஆடைகள் அவர்கள் மனதை கவருகிறது. அதுபோலவே, ஆடை அணிய விரும்புகின்றனர்.



இதுதவிர, இணையவழி மக்கள் ஆன்லைனில் ஆடைகளை வாங்குவதை எளிதாக்கி இருந்தாலும், பலர் இன்னும் கூட்டத்தில் இருந்து தனித்து தெரிய தைக்கப்பட்ட ஆடைகளையே அதிகம் விரும்புகின்றனர்.



ஒட்டுமொத்தமாக, பெரும்பாலான மக்கள் ஆடைகளைத் தைக்கவோ அல்லது ஆடைகளை ஆல்ட்ரேஷனுக்காகவோ உள்ளூர் டெய்லர்களை நோக்கிச் செல்வதால், டெய்லர் சமூகம் இன்னும் வளர்ந்து வருகிறது. இருப்பினும், பெண்களின் உடைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு நல்ல தையல்காரரை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் சிரமமாகவே இருக்கிறது.



பெங்களூருவை சேர்ந்த பிங்க்ஸ் (Binks), டெய்லரிடம் செல்லாமலே உங்களுக்கென பிரத்யேகமாக ஆடைகளை தைத்து கொடுக்கிறது.





எப்படி செயல்படுகிறது





ஒரு வாடிக்கையாளர் தனது விருப்பமான உடையின் டிசைன் வடிவமைப்பின் படத்தை பகிர வேண்டும். அதன்பின், ஒரு பெண் ஆலோசகர் தொடர்பு கொண்டு எப்படி தைக்க வேண்டுமென கேட்பார். உங்களிடம் டிசைன் இல்லாவிடில், 500க்கும் மேற்பட்ட டிசைன்களில், ஒன்றை தேர்வு செய்யலாம்.



'Do it Yourself' மூலமாகவோ அல்லது ஆலோசகர் துணியை வாங்க வரும் நேரத்திலோ உங்கள் அளவுகளை கொடுக்கலாம். அடுத்து, நீங்கள் ஒரு வடிவமைப்பாளருடன் (டெய்லருடன்) வீடியோ கால் பேச ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.



உடை தைக்கப் போகும் முன் ஒப்புதலுக்காக ஒரு டிசைன் போர்டு (அதாவது அந்த உடை எப்படி இருக்கும் என்பதை குறிக்கும் ஒரு வரைபடம்) உங்களுக்கு 'வாட்ஸ்ஆப்' அல்லது இ-மெயிலில் அனுப்பப்படுகிறது. அதன்பின்னரே, தைக்கும் பணி துவங்கும்.



Binks தற்போது பெங்களூர், ஹைதராபாத், சென்னை மற்றும் மும்பையில் மட்டும் இயங்குகிறது. இன்னும் பல பகுதிகளில் துவக்க உள்ளனர்.



பிளவுஸ், குர்தா, பாட்டம் டு வியர், Ready to wear சேலை, ஜாக்கெட், லெகாங்கா, பட்டுப்பாவடை என்று 21-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் உடைகளை தைத்து கொடுக்கின்றனர். உடைகளை பொறுத்து ரூபாய் ஆயிரம் முதல் 3 ஆயிரம் வரை சார்ஜ் செய்கின்றனர். எம்ப்ராய்டரி, பைபிங், டோரி ஆகியவைகளுக்கு தனிக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.



தமிழகத்திலும் பல பெண்கள் டெய்லரிங் தொழில் செய்து வருகின்றனர். அவர்களும், இது போன்ற ஒரு 'கான்செப்டை' அவர்கள் ஊரிலும் செய்தால், அதனால், இன்னும் வருமானம் கூடும். இணையதளம்: www.getbinks.com.



சந்தேகங்களுக்கு இ-மெயில் sethuraman.sathappan@gmail.com அலைபேசி 98204 - 51259 இணையதளம்www.startupandbusinessnews.com