' சீட் பெல்ட் ' எச்சரிக்கையை நிறுத்தும் உபகரணம் தயாரிக்கவோ, விற்பனை செய்யவோ தடை

புதுடில்லி:கார்களில் சீட் பெல்ட் அணியாமல் இருந்தால், ஓட்டுனர் மற்றும் பயணியரை எச்சரிக்கை செய்யும் வசதிகள் கார்களில் வழங்கப்பட்டு உள்ளன.



இத்தகைய எச்சரிக்கைகளை நிறுத்தும் உபகரணத்தை தயாரிக்கவோ, விற்பனை செய்யவோ கூடாது என, தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் மின்னணு வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம்.



'அமேசான், பிளிப்கார்ட், ஸ்னாப்டீல், ஷாப்க்ளூஸ், மீஷோ' உள்ளிட்ட எந்தவொரு மின்னணு வர்த்தக நிறுவனங்களும், இந்த உபகரணத்தை விற்பனை செய்யக்கூடாது என, உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.



பயணியர் உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் இத்தகைய உபகரணங்கள், மின்னணு வர்த்தக தளங்களில் ஏராளமாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதை அறிந்த மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சகம், மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையத்திடம் புகார் அளித்து, நடவடிக்கை எடுக்க கேட்டுக்கொண்டது. இந்த விஷயத்தின் தீவிரம் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள், பயணியரின் பாதுகாப்பை கவனத்தில் கொண்டு, தற்போது விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டுள்ளதாக, மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.



இத்தகைய உபகரணத்தை கொண்டு, சீட் பெல்ட் அணியாத போது, கார்களின் 'இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்' கிளஸ்டரில் தென்படும் சீட் பெல்ட் எச்சரிக்கை மற்றும் எழுப்பப்படும் எச்சரிக்கை ஒலி ஆகிய இரண்டையும் நிறுத்திவிட முடியும்.





இந்நிலையில், ஏதேனும் விபத்துகள் ஏற்பட்டால், பெரும் உயிர்சேதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளன.

Prohibition on manufacture and sale of seat belt warning stop device