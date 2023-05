குறைந்த விலையில் பொருட்கள் ஓ.என்.டி.சி.,க்கு பெருகும் ஆதரவு

There is no such thing called free lunch தேவைக்கேற்ற சேவை வேண்டுமென்றால் செலவு இருக்கத்தான் செய்யும். இன்று swiggy மற்றும் zomato இடமிருந்து பிடிங்கி நாளை இன்னொரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம்தின் கையில் கொடுத்து சேவை வரி, தேவை வரின்னு போடவிட்டு நம்மிடமிருந்து தான் பிடுங்குவார்கள். பேடிஎம் கூகுள்பேன்னு பழகிட்டு இப்போ சேவைக்கட்டணம் வாங்குவது போல, நாளை நம் மேல் விடியும்.