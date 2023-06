நடுவானில் விமானத்தில் புகைத்த பயணி: பெங்களூருவில் கைது

Flammable liquids and solids such as lighter refills, lighter fuel, matches, paints, thinners, fire-lighters, lighters that need inverting before ignition, matches (these may be carried on the person), radioactive material, briefcases and attache case with installed alarm devices. எப்படி செக்குரிட்டி செக் இல்லாமல் அவர் விமானத்திற்கு உள்ளே மேட்ச் பாக்ஸ் அல்லது லைட்டர் கொண்டு வந்தார்?