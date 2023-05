வரும் 20 ம் தேதி கர்நாடக முதல்வர் பதவியேற்பு

புதிய ஆட்சி எப்படி இருக்கும் என்று பலர் என்னிடம் கேட்டார்கள். நான் அவர்களுக்கு இப்படி கூறினேன் - old wine in a new bottle - என்று. பாட்டிலின் பெயர்தான் வேறு - காங்கிரஸ். மேலும் wine quality and quantity சற்று அதிகமாக இருக்கும். அதாவது ஊழல் எல்லை மீறும்.