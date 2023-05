இன்ஜின் இல்லாமல் ஓடுது ரயிலு...வாவ் வந்தே பாரத்!

பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால், இன்ஜின் இல்லாமல் தண்டவாளத்தில் ரயில் ஓடுகிறது என்றால், எல்லோரும் அலறித் தெறித்து விடுவார்கள்.



இப்போது அது தினமும் நடக்கிறது. ஆனால் அதற்கான காரணத்தைத் தெரிந்து கொண்டால், அலற வேண்டியதில்லை. ஆச்சரியம்தான் பட வேண்டும்.



காரணம்...அது ஓர் அறிவியல் அதிசயம். அந்தத் தொழில் நுட்பம் எல்லோருக்கும் எளிதில் புரியவும் புரியாது.



கொஞ்சம் எளிமையாகச் சொன்னால்...வந்தே பாரத் ரயில் சுயமாக இயங்கக் கூடிய உந்துதல் தொழில் நுட்பத்தில் (A Self Propulsion Module) இயக்கப்படுகிறது.



அதாவது, முழுக்க முழுக்க மின்சாரத்தைக் கொண்டு, பல விதமான (Electric Multiple Units) மின் மோட்டார்களைக் கொண்ட யூனிட்களால் இது இயக்கப்படுகிறது. இதில் ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் 4 விதமான மின் அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



மின் கம்பிகளிலிருந்து கிடைக்கும் மின்சாரத்தைக் கொண்டு, இந்த ரயிலின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கும், தேவைகளுக்கும் 3 பேஸ் மின்சாரத்தைப் பிரித்து அனுப்பும் வகையில் (Line and Traction Converter Unit) ரயிலின் அடிபாகங்களில், இதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஒவ்வொரு பெட்டியுமே சுயமாக இயங்கும் ஆற்றல் (self drive coches) கொண்டுள்ளன.



இந்த ரயிலில் தரப்பட்டுள்ள அதிநவீன வசதிகளுக்காக, தனித்தனி மின் கொள்ளளவு (415 V, 230 V, 110 V) கொண்ட தனித்தனி டிரான்ஸ்பார்மர்கள், மின் மோட்டார்கள் (Isolation Transformer, Conversion Motor, Auxilary Converter, Traction Motor) உள்ளன. இவற்றிலிருந்து ஏ.சி.,பேன்ட்ரி, கழிப்பிடம், லேப் டாப் சார்ஜர் என எல்லாவற்றுக்குமே தனித்தனியாக மின் விநியோகம் நடக்கிறது; எங்குமே தடைபட வாய்ப்பேயில்லை.



சென்னை-கோவை வந்தே பாரத் ரயிலில், இரு வழிகளிலும் இப்போதைக்கு இடமேயில்லை என்கிற அளவுக்கு 'புக்கிங்' நிரம்பி வழிகிறது. வந்தே பாரத் ரயில் பயணம், பலருக்கு எட்டாக்கனியாக இருந்தாலும், அதில் பயணிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளவர்களுக்கு, அது ஒரு சுகானுபவமாக இருக்கும் என்பது நிச்சயம். அதற்கு உதவுவது, இந்த அதி நவீன தொழில் நுட்பம்தான்!