மாவட்ட சுகாதார சங்கம் புதுக்கோட்டையில் காலியாக உள்ள Staff Nurse பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.நிறுவனம் - மாவட்ட சுகாதார சங்கம் புதுகோட்டைபதவி - செவிலியர் காலியிடங்கள் - 31கல்வித்தகுதி - பி.எஸ்சி, டிப்ளமோ, நர்சிங்மாத சம்பளம் - 18,000வயது வரம்பு - 50பணியிடம் - புதுக்கோட்டைவிண்ணப்பிக்கும் முறை - ஆப்லைன்(தபால்)விண்ணப்பக்கட்டணம் - இல்லைமுகவரி - Deputy Director of Health Services Office, Near Old Bus

முழு செய்தியை படிக்க Login செய்யவும்