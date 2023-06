கிராமங்களுக்கும் வந்துவிட்டது கூகுள் மேப்பின் ஸ்ட்ரீட் வியூ!

கூகுள் மேப்பின் உதவியுடன் லஞ்சம் வாங்குபவர்களையும், தவறான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களையும் கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும். கூகுள் மேப் to give ஆப்(பு) to all the fraudulent people.