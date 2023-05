ஜி.பி.எப்., கணக்கு அறிக்கை இணையதளத்தில் பெறலாம்

சென்னை-மாநில துணை கணக்காயர், கார்த்திகுமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:



தமிழக அரசு பணிநிலை சார்ந்த அனைத்து இந்திய அரசு சேவை அதிகாரிகள், தமிழக அரசு ஊழியர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள், சென்னை, மதுரை மாநகராட்சி பள்ளி ஊழியர்கள், தங்களின், 2022 - 2023ம் ஆண்டுக்கான ஜி.பி.எப்., கணக்கு விபர அறிக்கையை, இணையதளத்தில் இருந்து பெற வசதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.



இந்த வசதி, இம்மாதம் 22ம் தேதி, https://cag.gov.in/ae/tamil-nadu/en என்ற, மாநில முதன்மை கணக்காயர் அலுவலக இணையதளத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இணையதளத்தில் உள்ள 'online services - want to know your GPF status' மெனுவிற்கு சென்று, பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.



மேலும், தங்களின் மொபைல் போன் எண்ணை பதிவு செய்தால், இதுகுறித்த, எஸ்.எம்.எஸ்., அனுப்பப்படும்.இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.