"திமுக சொன்ன வாக்குறுதி என்னாச்சு?": அண்ணாமலை கேள்வி

We have told more than 500 items in our manifesto. For Petrol, Diesel we told we will reduce by Rs.5 and 4 per litre and காஸ் சிலிண்டர் விலையை இருநூறு ருபாய் குறைப்போம் என்று கூட சொன்னோம். மின்சார கட்டண முறையை மாதாமாதா மாதம் கட்டுப்படியான உத்தரவு போடுவோம் என்று கூட கூறினோம். மேலும் ஊழலில் ஈடுபட்ட தீமூகா முன்னாள் அமைச்சர்களின் வழக்குகளை யாருடைய தலையீடும் இல்லாமல் உடனடியாக லோகபால் மூலம் விரைந்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுப்போம் என்றும் கூறினோம். இதையெல்லாம் மக்களுக்கு அப்பப்போ ஏதாவது பணம் கொடுத்து மறக்கடிக்கலாம்னு பாத்தா இப்படி அண்ணாமலை வந்து ஒவ்வொண்ணா கேப்பாருன்னு யாருக்கு தெரியும். பாருங்க முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுக கூட ஒண்ணுமே இதுபத்தி கேக்கல. இவரு மட்டும் தாங்க ஒரே தொல்லை.