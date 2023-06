பாஜ., ஆட்சியில் ஏழைகள், பெண்கள் மீது அக்கறை: நட்டா பெருமிதம்

டெல்லி யில் போராடிய மல்யுத்த வீராங்கனைகள் இவருக்கு பெண்களாக தெரியவில்லை போலும். மேலும் ஹத்ராஸ் வழக்கில் என்ன நடந்தது என்று உலகத்துக்கே தெரியும். நான் சொல்வது உங்களுக்கு நம்புவது கடினமாக இருக்கலாம். கூகுள் இல் Indian political party more number of crime against women என்று தேடி நீங்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.