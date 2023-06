கவர்னருக்கு அப்போ இருந்த அதிகாரம் இப்போ இல்லையா?... ஸ்டாலினுக்கு கேள்வி: சமூக வலைதளத்தில் இன்று!

"ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டுக் கைதி என் கூட வழங்கப்பட்ட ஒருவர் அமைச்சராக எப்படி நீடிக்க முடியும் என்பதனை எண்ணிப் பார்க்கவில்லை சட்டத்தில் அது குறித்து விளக்கம் எதுவும் தரவில்லை. அக்கால வழக்கப்படி மானமுள்ள நேர்மையானவர்கள் எவரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவுடனேயே பதவி விலகிவிடுவார்கள் எனவே சட்டப்பிரிவு "Article 164(1) of the Constitution says the Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office at the pleasure of the Governor.............so long the Govt. enjoys majority in the House, Governor can not dismiss a minister." இங்கே "pleasure of the Governor." என்பது ஆங்கிலேயே சட்டத்தில் ""pleasure of the Governor.". என்றிருந்ததன் சொல்லாக்கம் அது நம் சட்டம் உருவாக்கிய பெரியவர்களால் அப்படியே எடுத்தாளப்பெற்றுள்ளது அதற்குப் பொருளில்லை அமைச்சரின் மீதுள்ள குற்றம் உச்ச நீதிமன்றத்தாலேயே விசாரிக்கப்பட அடிப்படைக்கு காரணம் உள்ளதாக சொல்லப்பட்ட நிலையில், அவர் பதவியில் இருப்பதில் நியாயமில்லை. முதலமைச்சர் பரிந்துரை செய்ய ஆளுநர் நியமிக்கிறார் ஆனால் நியமித்தவருக்கு அவரைப் பதவி நீக்கம் செய்ய அதிகாரமில்லை என்றால் அது சரியா? இதனை அப்படியே ஏற்றுக் கொண்டால், மெஜாரிட்டி உள்ள அரசின் அமைச்சர்கள் என்ன செய்தாலும் அவர்களை எதுவும் செய்ய முடியாது என்றொரு நிலையை உண்டாக்கும். மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அமைச்சராக இருந்தால் சிறையில் அவரை எப்படி நடத்துவது என்ற வழிகாட்டுதல் இல்லை இது சரியல்ல. சட்டம் பிழையாக உள்ளது திருத்தப்பட வேண்டும். இது கூட அறியாதவர் ஆளுநராக இருக்க முடியாது செந்தில் பாலாஜியைக் காக்க முதல்வர் எதனால் இத்தனை அக்கறை எடுத்துக் கொள்கிறார் என்றொரு ஐயத்தை மக்கள் மனதில் உண்டாக்கவோ