பொது கரன்சி இந்திய ரூபாய்; இலங்கை அதிபர் வரவேற்பு

Malar.. Jalra kaatha kilikuthu. 1usd to 82inr. Nama currency ah Russia ah vendam nu soliduchama. Vangum pothu potenga, ipovu unmaya solalame unmayin uraikal. Athanaal Indian oil utpada arasu niruvanangale Chinese Yuan ah than use panranga.. ena koduma sir. Veliya oru vesham, ulla kulla nari thanam. Makkal gold vangina thaan inflation and currency valuation la irunthu thapikka mudiyum.