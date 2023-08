பெண்ணுக்கு துாக்கு தண்டனை சிங்கப்பூரில் நிறைவேற்றம்

தமிழ்ப் பெண் என்று போடுவதில் என்ன கூஊஊச்ச்ச்சம் ???? Singapore hanged Friday a 45-year-old citizen for drug trafficking, its first ution of a woman in nearly 20 years, earlier in April, Leelavathy Suppiah, sister of convicted drug trafficker Tangaraju Suppiah, scheduled for ution, holds a petition letter to seek clemency in Singapore on April 23, 2023.