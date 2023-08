13 லட்சம் பெண்கள் மாயம்: முதல் இடத்தில் மத்திய பிரதேசம்!

முதலில் இதை பார்த்து விட்டு பிறகு உளறல் ஆரம்பிக்கவும் According to data d by the Union home ministry in Parliament last week, 10,61,648 women above 18 years and 2,51,430 girls below 18 years of age went missing between 2019 and 2021. The data, compiled by the National Crime Records Bureau (NCRB), stated that 1,60,180 women and 38,234 girls went missing in the three years in Madhya Pradesh, 1,56,905 women and 36,606 girls in West Bengal and in Maharashtra, 1,78,400 women and 13,033 girls. 3 Assam 1270 3910 986 3791 1077 2915 4 Bihar 9839 4213 9999 4557 9808 5061 5 Chhattisgarh 3557 15484 3269 15497 3991 18135 6 Goa 37 530 25 481 17 460 7 Gujarat 1403 12012 1345 11817 1474 13747 8 Haryana 2260 8043 2033 8083 2277 10345 9 Himachal Pradesh 353 1648 280 1557 415 1862 10 Jharkhand 481 534 414 532 401 554 11 Karnataka 703 12247 834 11950 1237 12964 12 Kerala 1118 8202 942 5929 951 5657 13 Madhya Pradesh 13315 52119 11885 52357 13034 55704 14 Maharashtra 4579 63167 4517 58735 3937 56498 15 Manipur 68 201 44 128 56 94 16 Meghalaya 94 195 55 133 56 105 17 Mizoram 0 0 0 0 0 0 18 Nagaland 41 16 24 17 19 16 19 Odisha 4435 17134 5815 23506 6399 29582 20 Punjab 1456 4073 1421 4655 1893 5410 21 Rajasthan 3366 19009 3313 21037 4935 25247 22 Sikkim 29 127 14 119 8 147 23 Tamil Nadu 4022 11636 4420 13878 5949 18015 24 Telangana 2840 10744 2232 10917 2994 12834 25 Tripura 133 1439 114 1177 146 1400 26 Uttar Pradesh 3492 8985 2773 8542 3214 9035 27 Uttarakhand 550 2169 585 2381 537 2413 28 West Bengal 11847 54348 11481 51559 13278 50998 TOTAL STATE(S) 73509 318448 71204 320393 81462 348168 29 A&N Islands 41 123 21 105 25 111 30 Chandigarh 302 1071 298 1234 321 1364 31 D&N Haveli and Daman & Diu+ 28 177 18 133 25 148 32 Delhi 7812 19498 7302 19685 7805 21871 33 Jammu & Kashmir 355 2738 350 2701 443 3178 34 Ladakh - - 4 22 3 22 35 Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 36 Puducherry 37 113 36 149 29 196 TOTAL UT(S) 8575 23720 8029 24029 8651 26890 TOTAL (ALL INDIA) 82084 342168 79233 344422 90113 375058