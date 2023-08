மது விற்பனை, ஊழல், கடன் வாங்குவதில் தமிழகம் முதலிடம் பா.ஜ., மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு

பிஜேபியே ஆட்சிக்கு வந்தாலும் டாஸ்மாக்கினாட்டை ஒருக்காலும் மேலே எழுப்பி கொண்டு வரமுடியாது காரணம் இது மட்டும் தான் ரூ 5.30 லட்சம் கோடி கடனில் திமுக ஆட்சி அமைத்தது அது இந்த 26 மாதத்தில் ரூ 2.60 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி ரூ 7.90 லட்சம் கோடி கடன் ஆக்கியது இன்று வரை. இதை அடைக்கவேண்டுமானால் வருமானாம் பெருக்க வழிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். வருமானம் டாஸ்மாக் மூலமாக ரூ 43,000 கோடி கிடைக்கின்றது. Expenditure (excluding debt repayment) in 2022-23 is estimated to be Rs 3,33,251 crore, 2021-22 Rs 3,00,651 crore. In addition, debt of Rs 27,128 crore will be repaid by the state in 2022-23. In 2021-22, expenditure (excluding debt repayment). Receipts (excluding borrowings) for 2022-23 - Rs 2,36,638 crore, 2021-22 (Rs 2,09,824 crore). இந்த நொண்டிக்கால் குதிரை டாஸ்மாக்கினாடு வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா. இதற்கு ஒரே வழி உண்டு ஜெயலலிதா - ரூ 2.4 லட்சம் கோடி சொத்து கருணாநிதி ரூ 1.75 லட்சம் கோடி சொத்து இதை டாஸ்மாக்கினாட்டு கருவூலத்திற்கு அனுப்பினால் டாஸ்மாக்கினாடு விடுதலை அடைந்து தமிழ்நாடு ஆகும்...