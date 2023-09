டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு வேலை..!

கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் லிமிடெடில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.



நிறுவனம் : கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் லிமிடெட்



பதவி : Project Assistant



காலியிடங்கள் : 54



கல்வித்தகுதி : டிப்ளமோ, முதுகலை பட்டம்



சம்பளம் : 24,400-25,900



வயது வரம்பு : 30



பணியிடம் : கொச்சி, கேரளா



விண்ணப்பிக்கும் முறை : ஆன்லைன்



தேர்வு முறை : ஆன்லைன் தேர்வு, நேர்காணல்



விண்ணப்பக்கட்டணம் : All Other Candidates - Rs. 600/-

SC/ ST/ PWBD Candidates - Nil

Mode of Payment - Online



இணையதள முகவரி : www.cochinshipyard.com



கடைசி தேதி : அக்டோபர் 07,2023