காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி கொலை குறித்த தகவல் இந்தியாவிடம் பகிர்வு: கனடா பிரதமர்

ஒரு பத்திரிக்கையாளரின் WA பற்றி எங்கோ ஒரு கட்டுரையைப் படித்தேன் "R&AW என்பது புதிய மொசாதா?" நான் பரிதாபப்படுகிறேன்.இந்த பத்திரிக்கையாளர்கள் அங்கு மேலோட்டமான ஆராய்ச்சியில் R.N.Kao ஆரம்பத்தில் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு தெரியாது இஸ்ரேல் இந்தியாவில் தடைசெய்யப்பட்ட போது மொசாத்துடனான உறவு. RA&W எப்போதும் சமமாக இருந்தது மொசாட் ஆனால் MOSSAD உடனான நன்மை என்னவென்றால், அவர்கள் இஸ்ரேலில் இஸ்ரேலியர்களைக் கொண்டிருந்தனர், இந்தியாவில் நாங்கள் பண்டிட், தலித், ஓபிசி, பிராமணர், ராஜ்பூட், குஜ்ஜர், ஜாட், முஸ்லிம்கள், முலாயம், ராகுல் காந்தி,லாலு, மம்தா, கே.சி.ஆர், ஸ்டாலின், நட்வர்லால் கெஜ்ருதீன், கிறிஸ்டியன், etc etc etc. ஆர்.என். காவோ ஒன்றை உருவாக்குங்கள் உலகின் தலைசிறந்த ஏஜென்சி, ஆனால் காங்கிரஸின் ஆதரவுடன் ஈவில் ஐ.கே.குஜரால் (மோசமான பாவி) பிரதமராக இருந்தபோது, பாக் மற்றும் மத்திய கிழக்கில் உள்ள 200+ சொத்துகளின் பட்டியலை lSl க்கு வழங்கியது, இதன் விளைவாக அவை அனைத்தும் எல்எஸ்எல் ஆல் அழிக்கப்பட்டன.26 மே 2014க்குப் பிறகுதான் RA&W க்கு வேலை செய்யத் தேவையான சுதந்திரம் கிடைத்தது. அமைதியான நாடு. RA&W நம்பர் 2ஐ தட்டிய சிபிஐ இயக்குனர் அலோக் வர்மா உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் போன் செய்து அடையாளத்தை பகிரங்கப்படுத்தினார், அலோக் வர்மா இருந்தபோது அவருடன் நின்றவர் யார் தெரியுமா? சிபிஐயில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டதா? வேறு யாருமில்லை அப்போது நச்சு சுப்ரமணிய சுவாமி. ஒருமுறை அலோக் வர்மா சிபிஐயில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட சுப்ரமணிய சுவாமி மற்றொரு இரட்டை ஏஜென்ட் சிபிஐ வேலைகளை கசியவிடாமல் நிறுத்தினார்.சமூக ஊடகங்களில் பத்திரிகையாளர் மற்றும் சுயமாக அறிவிக்கப்பட்ட நிபுணர்களின் பிரச்சனை என்னவென்றால், அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை அவர்களின் அரைகுறை கதைகளை எங்கே நிறுத்துவது என்று தெரியும் RA&W பாலிவுட் திரைப்படம் அல்ல விளம்பரம் அல்லது பொது ஆதரவு தேவை. இந்திய ஏஜென்சிகள் புகழ் பெறாத வீரர்கள், அவர்கள் சுயமாக இருக்கிறார்கள் உந்துதல். நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அவர்களின் ஒரே நோக்கம் எங்கள் RA&W, IB, MI சமரசம் செய்தது அரசியல்வாதிகள் (முக்கியமாக காங்க்ரஸ்/இடதுசாரி) பல முறை. எனவே என் கருத்துப்படி வெளியே இருங்கள் RA&W இல்லையெனில் யாரை வெளியே எடுக்க வேண்டும், RA&W, IB, MI, இந்திய ராணுவம் எப்படி இருக்கும் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். சாதாரண விவாதத்திற்கு அவுட் ஆஃப் பாண்ட்.ஜெய் ஹிந்த்