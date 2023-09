தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு..!

தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள Deputy Director, Analyst-B பணிக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.



நிறுவனம் : தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம்



பதவி : Deputy Director, Analyst-B



காலியிடங்கள் : 20



கல்வித்தகுதி : பட்டப்படிப்பு



வயது வரம்பு: 56



பணியிடம் : டில்லி



விண்ணப்பிக்கும் முறை : ஆப்லைன்



முகவரி : Deputy Director Post: Director (Establishment)National Technical Research Organization Block-lll, Old JNU Campus New Delhi - 110067



Analyst - B: Assistant Director (R)National Technical Research Organization Block-lll, Old JNU Campus New Delhi -110067



தேர்வு முறை : நேர்காணல்



கடைசி தேதி : அக்டோபர் 15,2023