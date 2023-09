"மக்கள் சேவை தான் லட்சியமாக இருக்கணும்": ஸ்டாலின் "அட்வைஸ்"

Engg முடிச்சிட்டு quota ல முட்டிக்க என் பையன படிக்க வெக்கல. தகப்பன் மாரே BE படிக்க வெய்யுங்க. பையன் பேர்ல லோன் எடுங்க, வெளில MS படிக்க வெய்யுங்க, நல்ல வேலை அங்கேயே கிடைக்கும், ரெண்டு to 4 வருஷத்தில் லோன் அடையும். பையன் well செட்டில் ஆகிடுவான். அவங்க எங்கயாவது வெளி நாட்டில் போயி நல்ல இருக்கட்டும், 50k கு govt வேலைல சொந்த வீடு கட்ட 25 வருஷம் ஆகும். நீட் போச்சி இப்போது govt வேலைனு உருட்டாரானுங்க