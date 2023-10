கட்டடங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட தரக்குறியீடுகள் என்ன?

பூகம்பம், காற்று, நீர் மற்றும் தீ போன்ற இயற்கை பேரிடர்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை அளிப்பதற்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள இந்திய தரக் குறியீடுகள் என்னென்ன.



இதை நாம் கட்டும் கட்டடங்களில் எப்படி வடிவமைத்து பராமரிப்பது குறித்து கொஜினா (கோவை மண்டல பொறியாளர் சங்கம்) கட்டட மேலாண்மை வல்லுநர் மற்றும் பொறியாளர் சத்தியமூர்த்தி கூறியதாவது:



கட்டுமானத் தொழில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது, பெரும் சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்படும் கட்டட வடிவமைப்புகளை நடைமுறைப்படுத்தினால் சவால்களை நிவர்த்தி செய்யலாம்.



கட்டுமானத் துறையில் நடைமுறையில் உள்ள ஐந்து குறியீடுகளின் விபரம் வருமாறு:



ஐ.எஸ். 1498:2002: இது மண்ணை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கிறது: நுண்ணிய மண், கரடுமுரடான மண், அதிக கரிம மண் மற்றும் இதர மண் பொருட்கள். இக்குறியீட்டில் மண் வகைப்பாடு மற்றும் புலத்தில் அடையாளம் காணுதல் பற்றிய ஆதார தகவல்கள் உள்ளன.



இந்த தரநிலையானது மண் வகைகளை அடையாளம் காணவும் வகைப்படுத்தவும் உதவுகிறது, இது கட்டட அடித்தளங்கள் மற்றும் உதரவிதான சுவர்கள் போன்ற கட்டமைப்பு அமைப்புகளை வடிவமைக்க உதவுகிறது.



ஐ.எஸ். 800-:2007 இது கட்டமைப்பு வடிவமைப்பின் மிக முக்கிய அம்சமாகும். இது மேல்கட்டமைப்பின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது மற்றும் கான்டிலீவர், வாப்பிள் ஸ்லாப் போன்ற கட்டமைப்பு மாறுபாடுகளைச் சேர்க்க அனுமதிக்கிறது.



ஐ.எஸ்.800: 1956 இது பீம்கள், ஸ்லாப்கள், நெடுவரிசைகள் மற்றும் பிரேம்கள் போன்ற பல்வேறு கூறுகளுக்கு வலுவூட்டல்களை வடிவமைத்தல் உட்பட, 17 பிரிவுகள் மற்றும் 8 இணைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இது கட்டமைப்பு பொறியியல் நோக்கங்களுக்காக ஒரு மென்மையான மாற்றத்தை அனுமதிக்கிறது.



ஐ.எஸ். 269-:2015 இது சாதாரண போர்ட்லேண்ட் சிமென்டிற்கான விவரக்குறிப்புகள். கான்கிரீட் உற்பத்தியில் சிமென்ட் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும்.



இது கான்கிரீட்டின் வலிமை மற்றும் ஆயுளை பாதிக்கிறது. அதன் மூலப்பொருளின் தன்மை காரணமாக தொகுதி சுருக்கம் மற்றும் எக்கு அரிப்பு போன்ற காரணிகளையும் பாதிக்கிறது.



எனவே சிமென்ட் பயன்பாட்டிற்கான வரம்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைக் குறிப்பிடுவது கான்கிரீட் தயாரிப்பதில் முக்கியமான காரணியாகும்.



இந்த தரநிலை முதலில் 1951ல் வெளியிடப்பட்டது.



ஐ.எஸ்.269: 2015 இது ஓ.பி.சி.,சிமென்ட்டிற்கான ஒரே இந்தியத் தரநிலையாகும். ஏற்கனவே உள்ள 33 கிரேடு ஓ.பி.சி., (IS 269), 43 கிரேடு ஓ.பி.சி. (IS 8112), 53 கிரேடு ஓ.பி.சி. (IS 12269) ஆகியவற்றின் அனைத்துத் தேவைகளும் இந்த தரத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



இது சாதாரண போர்ட்லேண்ட் சிமென்டின் ரசாயன மற்றும் தேவைகளை குறிப்பிடுகிறது. இது உற்பத்தி செயல்முறை மற்றும் பேக்கேஜிங் செயல்முறையை வழங்குகிறது.



ஒவ்வொரு சிமென்ட் பை அல்லது டிரம் தெளிவாகவும் அழியாத வகையிலும் குறிக்க வேண்டும் என்பதை வரையறுக்கிறது.



இவ்வாறு சத்தியமூர்த்தி கூறினார்.