கோவைக்கு வந்த போது காந்தி சொன்ன தேங்காய் கதை!

காந்தி,1930ல் தடையை மீறி தண்டியாத்திரை போன போது, தலையில் ஒரு வினோதக் குல்லாய் போட்டிருந்தார். இது என்ன என்று ஒரு வெளிநாட்டு நிருபர் கேட்டார்.



களிமண் பூச்சு என்றார் காந்தி. பருத்தித் துணியை கத்தரித்து அதில் ஈரக் களிமண்ணைப் பூசி அதன் அளவிலேயே இன்னொரு துணியை வைத்து ஒட்டி தலையில் கவிழ்த்திருந்தார்.



காயும் போதெல்லாம் அதில் தண்ணீர் தெளித்துக் கொள்வார். தலையில் உஷ்ணம் ஏறாதிருக்க அவரே கண்டு பிடித்ததுதான், இந்த களிமண் குல்லா.



அந்த நிருபர் சார்ந்த பத்திரிகையில், காந்தியின் அந்த படத்துடன் செய்தி போட்டு 'அவருக்கு மண்டைக்கு வெளியே மட்டுமல்ல, உள்ளேயும் களிமண்தான்' என்று எழுதியிருந்தது. அதைப் படித்தபோது வாய்விட்டுச் சிரித்தார் காந்தி.



பத்திரிகையில் வந்த புகைப்படத்தைப் பார்த்து, அவரை ஓவியமாக வரைந்திருந்த கோவை சேர்ந்த ஆசிரியர் ஒருவர், காந்தி போத்தனுாருக்கு வந்து வித்யாலயத்திற்கு அடிக்கல் நாட்ட 7.2.1934 ல் வந்திருந்த போது, அந்த ஓவியத்தை காட்டி கையொப்பம் கேட்டார்.



வித்யாலய மாணவர்கள் மீதான நம்பிக்கையை, அந்த ஓவியத்தின் கீழ் ஆங்கிலத்தில் எழுதித் தமிழிலும், குஜராத்தியிலும் காந்தி கையொப்பமிட்டுத் தந்தார்.



அந்த வாசகம் இதுதான்: 'I hope that the boys of the vidhyalaya, will be strong in truth and faithful to God' இந்த ஓவியமும் காந்தி நாட்டிய அடிக்கல்லும், இப்போது பெரிய நாயக்கன்பாளையம் வித்யாலயத்தில் உள்ளது.



ஒரு மனிதனுக்குள் இருக்கும் முழுமையை வெளிக் கொணர்தல், சொந்தக் காலில் நிற்கச்சொல்லி தருதல், சத்தியத்தில் துணிவு பெறுதல் இதுவே காந்தி வகுத்த ஆதாரக் கல்வியின் சாரமாகும்.



ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வித்யாலயத்தை ஸ்தாபித்த அவினாசிலிங்கம் செட்டியார், 88 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே சிறுவர்களுக்கு இப்படியான கல்வியைத்தான் தரத் தொடங்கினார்.



பகலெல்லாம் உழைப்பதால், படிக்க நேரமில்லாப் பெரியவர்களுக்கு 'இரவுப் பள்ளிகள்' நடத்தினார். மின்சாரம் இல்லாத அந்நாளில் விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளிகளை நாடி கையில் அரிக்கன் விளக்குடன் ஆசிரியர்களை ஊருக்குள் அனுப்பினார்.



வித்யாலயத்தைச் சுற்றிலும் ஒரு மைல் சுற்றளவில் ஊர்கள் இல்லாவிட்டாலும் அத்திப்பாளையம், கஸ்துாரி பாளையம், குப்பிச்சிபாளையம், வீரபாண்டி ஆகிய ஊர்களில் நள்ளிரவு வரை இரவுப் பள்ளிகள் நடந்தன.



முதன் முதலில், ஒரு ஹரிஜன மாணவனைக் கொண்டு தொடங்கியதால், வித்யாலயத்தில் மாணவர்களைச் சேர்க்க யாரும் முன் வரவில்லை.



சமூகத்தின் புறக்கணிப்புகளை இதுபோன்ற பல செயல் திட்டங்கள் மூலம் எதிர் கொண்டார். அதற்குப் பல சிந்தனையாளர்கள் அவருடைய நல விரும்பிகள், அவருக்கு பக்க பலமாய் இருந்தனர்.



வித்யாலயத்தின் கொள்கை கோட்பாடுகள் மற்றும் செயல் திட்டங்களை விளக்கி வெளியிடப்பட்டிருந்த முதல் அறிக்கையில் அவினாசிலிங்கம் செட்டியார், என்.எம்.ஆர்.சுப்புராமன், (ராஜாஜியுடன் இருந்தவர்) சி.சுப்பிரமணியம் (முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்) சி.கே.கிருஷ்ணபோயர் (கட்டட ஒப்பந்ததாரர்) கோ.மா. ராமச்சந்திரன் செட்டியார் (வரலாற்று அறிஞர்) டி.எஸ்.கல்யாணசுந்தரம் (தி.சு.அ.வின் சகோதரர்) ஆகிய ஆறு பேர் கையெழுத்திட்டிருந்தனர்.



அரிசன இயக்க நிதி திரட்ட, கோவைக்குச் சுற்றுப் பயணம் வந்த மகாத்மா வேகவேகமாய் மக்களைச் சந்தித்தார். திருப்பூரில் இருந்து 80 கி.மீ.,க்கும் அதிக வேகத்தில் கோவைக்குக் காரை ஓட்டச் சொல்லி அவசரப்படுத்தினார். அப்போது பயத்தில் அவினாசிலிங்கம் கேட்டார், ''உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து அல்லவா?''



''மலிவு விலையில் தேங்காய் வாங்கப் போனவன் கதை தெரியுமா உங்களுக்கு,'' என்றார் காந்தி.



''ஒருவன் தேங்காய் வாங்கக் கடைக்குப் போனான். ஒரு தேங்காயின் விலை ஒரு ரூபாய் என்றதும் குறைந்த விலைக்குக் கிடைக்காதா என்று கேட்டான். மொத்த வியாபாரியிடம் போனால் 75 காசுக்குக் கிடைக்கும் என்றான் கடைக்காரன்.



அங்கே போய் இன்னும் குறைந்த விலைக்கு வேண்டும் என்றான். தோப்புக்காரனிடம் போனால் 50 காசு என்றான் மொத்த வியாபாரி. தோப்புக்காரனிடம் போய் இன்னும் குறைந்த விலைக்குக் தருவாயா என்றான்.



நீயே மரமேறிப் பறித்துக் கொண்டால் 25 காசு என்றான் தோப்புக்காரன். மரம் ஏற தெரியாத அவன் ஆசையில் மரமேறி, மரத்தில் இருந்து விழுந்து செத்துப் போனான். அப்படித் தேங்காய் வாங்கப் போனவன் நான்தான்.



என் வேகம் நல்லதில்லை என்பது எனக்குத் தெரியும். என்ன செய்ய, சில வேலைகளை நான்தான் செய்தாக வேண்டும். ஆனால் இப்படியெல்லாம் என் உயிர் போகாது. என்னைத் தூக்கிலே போடுவார்கள். இல்லையேல் குண்டடி பட்டுச் சாவேன்,'' என்றார் காந்தி.



இதை அவர் கோவையில் 5.2.1934ல் சொன்னார்.



