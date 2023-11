பிரியங்காவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலி ‛பொக்கே': ம.பி., கூட்டத்தில் ‛கலகல...'

பிரியங்கா அவர்கள் இந்திரா அவர்கள் மாதிரியே இருக்காங்க ... இவர்களை பிரதமர் வேட்டபாளராக அறிவிக்கலாம் ... இந்திரா சாயல் அப்படியே உள்ளது .. Iron lady of india : Indira ghandhi Iron lady of tamilnadu : Selvi J.Jayalalitha. we miss both of them