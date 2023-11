இறங்க தயங்கும் சூழலில் உள்ளதாக தோற்றம் தருகிறது 'நிப்டி'

கடந்த வாரம்



• உலகச் சந்தைகள் பலவும் ஏற்றத்தை சந்தித்ததால், திங்களன்று இந்திய சந்தையும் நல்லதொரு ஏற்றத்துடன் நிறைவடைந்தது.



• 'எம்.எஸ்.சி.ஐ., எமர்ஜிங் மார்க்கெட்' குறியீட்டில், ஏழு இந்திய பங்குகள் சேர்க்கப்பட்டதால், இந்திய பங்குகளின் பங்களிப்பு 15.50 சதவிகித அளவிற்கு இருக்கிறது என்ற செய்தி, செவ்வாயன்று வெளியானது.



• கச்சா எண்ணெய் விலை, கடந்த இரண்டரை மாதத்தில் இருந்ததைவிட தற்போது குறைவாக உள்ளது என்ற தகவல் புதனன்று வெளியானது.



• இந்திய அரசு, மூலதன செலவுகளுக்கான முதலீடுகளை அதிகரிப்பதில் முனைப்பு காட்டுவதால், இந்தத்துறையில், அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் அதிக அளவில் நடப்பாண்டில் இது வரை முதலீடு செய்திருக்கின்றனர் என்ற செய்தி புதனன்று வெளியானது.



• பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் பண்டு திட்டங்களில், அக்டோபர் மாதத்தில், முதலீட்டாளர்கள் செய்த முதலீடானது, செப்டம்பர் மாதத்தில் செய்யப்பட்டதை விட, 42 சதவிகிதம் அதிகரித்திருந்தது என்ற செய்தி வெள்ளியன்று வெளியானது.





வரும் வாரம்





• பணவீக்கம் , ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வர்த்தகத்தின் சமநிலை விவரம், வங்கிகள் கடன் வழங்கிய அளவு மற்றும் வைப்பு நிதியின் வளர்ச்சி அளவு உள்ளிட்ட சில இந்திய பொருளாதாரம் சார்ந்த தரவுகள் வெளிவர இருக்கின்றன,



• பணவீக்க விகிதம், உற்பத்தியாளர்களின் விலை குறியீடு, சில்லரை விற்பனை புள்ளிவிவரம், வேலையில்லாத நபர்கள் சலுகை கோரிய எண்ணிக்கை, தொழில்துறை உற்பத்தி, புதிய கட்டடங்கள் கட்டுவதற்காக வழங்கப்பட்ட அனுமதிகளின் எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட சில அமெரிக்க பொருளாதாரம் சார்ந்த தரவுகள் வரும் வாரத்தில் வெளிவர இருக்கின்றன.



• 400க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களின் இரண்டாவது காலாண்டு முடிவுகள் வரும் வாரத்தில் வெளிவர இருக்கின்றது.



கவனிக்க வேண்டியவை:



• சென்ற வாரத்தின் ஆரம்ப நாள் தவிர்த்து, ஏனைய நாட்களில், பெரிய அளவிலான ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திக்காத அளவிலேயே, கடந்த வாரம் நிப்டியின் நகர்வு இருந்தது. செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் தாக்கமே வரும் வாரத்தில் சந்தையின் திசையை தீர்மானிக்க வாய்ப்புள்ளது.



• கடந்த வாரம் ஒரு சில நாட்களில் முக்கிய பங்குகளில் சராசரியாக நடக்கும் வர்த்தகத்தின் அளவு, சராசரிக்கும் சற்று குறைவாகவே இருந்ததால், வரும் வாரத்திலும் அதே நிலை தொடர்கிறதா என்பதை வர்த்தகர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டியது அவசியம்.



• முதலீட்டாளர்களின் தீபாவளி சென்டிமென்ட் நடவடிக்கைகள் சந்தையில் நிறைவடைந்த பின்னரே, சந்தையின் திசை தீர்மானிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதையும் வர்த்தகர்கள் நினைவில் கொண்டு செயல்படவேண்டும்.



வாரத்தின் ஆரம்ப நாளில் நல்லதொரு ஏற்றம், அதைத் தொடர்ந்து மீதி நாட்களில் பெரிய அளவிலான மாறுதல் இல்லாத நிலை என்ற அளவில், கடந்த வாரம் நிப்டி இருந்தது. இதனால், வாரத்தின் இறுதியில், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அடிப்படையில், நிப்டி இறங்கத் தயங்கும் சூழலில் இருக்கும் தோற்றம் உருவாகியுள்ளது.



டெக்னிக்கலாக, கடந்த வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் கிட்டத்தட்ட திசைதெரியா நிலையிலேயே நிப்டி நிறைவடைந்தது. உலகளாவிய செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் போன்றவையே நிப்டியின் அடுத்த கட்ட பயணத்தை தீர்மானிக்கப்பதாக இருக்கும்.



இது போன்ற சூழ்நிலைகளில், வர்த்தகர்கள் செய்திகளின் மீது முழுக்கவனம் வைத்து வர்த்தகம் செய்யவேண்டியிருக்கும். அனுபவம் இருப்பவர், இல்லாதவர் என அனைத்து வர்த்தகர்களுமே மிகவும் எச்சரிக்கையுடன், குறைந்த எண்ணிக்கையில், மிகவும் குறுகிய அளவிலான 'ஸ்டாப் லாஸ்' லெவல்களுடன் வர்த்தகம் செய்வதே சிறந்தது.



******

