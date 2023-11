இந்தியாவில் தூதரக அதிகாரிகளின் உரிமை பறிப்பு: கனடா பிரதமர் கவலை

இந்திய தூதர்களுடன் தொடர்ந்து பணியாற்றுவோம். தற்போது, நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்த விரும்பவில்லை - கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ. Good. You have come to the point. Be always with INDIA.