கவாசாகி ‘இசட் 900’ சூப்பர் நேக்கட் 100 கி.மீ., வேகம் 3.7 வினாடி, டாப் ஸ்பீடு 240 கி.மீ.,
கவாசாகி ‘இசட் 900’ சூப்பர் நேக்கட் 100 கி.மீ., வேகம் 3.7 வினாடி, டாப் ஸ்பீடு 240 கி.மீ.,
ADDED : நவ 04, 2026 01:41 AM
‘கவாசாகி’ நிறுவனம், அதன் ‘இசட் 900’ என்ற சூப்பர் நேக்கட் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கை, 2026 மாடலில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இது, இரு நிறங்களில் கிடைக்கிறது.
இந்த பைக்கில் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் 948 சி.சி., இன்லைன் 4 – சிலிண்டர், லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் நீடிக்கிறது. இந்த இன்ஜினுடன், 6 – ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் மற்றும் அசிஸ்ட் மற்றும் ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் கிடைக்கிறது. 3.7 வினாடியில் 100 கி.மீ., வேகம், டாப் ஸ்பீடு 240 கி.மீ.,ராக உள்ளது.
மேலும் அதில், ஐந்து அங்குல டி.எப்.டி., டிஸ்ப்ளே, ஸ்மார்ட்போன் இணைப்பு வசதி, டிராக்ஷன் மற்றும் க்ரூஸ் கன்ட்ரோல், டூயல் சேனல் மற்றும் கார்னரிங் ஏ.பி.எஸ்., அட்ஜஸ்ட்டபிள் சஸ்பென்ஷன்கள், 145 எம்.எம்., கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், 17 லிட்டர் டேங்க், 214 கிலோ எடை, 120 மற்றும் 180 பிரிவு பெரிய டயர்கள், 17 அங்குல அலாய் சக்கரங்கள் ஆகிய அம்சங்கள் கிடைக்கின்றன.