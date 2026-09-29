வாழ்க்கையை வென்றவர்களின் கால்பந்துத் திருவிழா!

PUBLISHED ON : செப் 29, 2026 04:40 PM
மனிதனின் உடல் உறுப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்று குறைந்துவிட்டால், அவன் தன் வாழ்வின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தையும் இழந்துவிட்டதாகக் கருதும் சகாப்தம் இது. விபத்துகளோ, போர்க்களத்துத் தாக்குதல்களோ ஒரு மனிதனின் காலைப் பறித்துவிட்டால், அவன் தன் கனவுகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு, நான்கு சுவற்றுக்குள் முடங்கிவிட வேண்டும் என்ற சமூகத்தின் எழுதப்படாத விதியை உடைத்தெறியும் அற்புதக் களம் தான் ருமேனியாவின் புகாரெஸ்ட் நகர். அங்கே, கண்கள் வியக்க, இதயம் உருக, மாற்றுத்திறனாளி வீரர்களின் கால்பந்துப் போட்டித் தொடர் இப்போது மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது!இப்போட்டியில் களமிறங்கியுள்ள ஒவ்வொரு வீரரின் முகத்திலும் ஒரு தனித்த இமயமலைச் சிகரத்தைத் தாண்டிய பெருமிதம் தெரிகிறது. இவர்கள் எவரும் சாதாரண விளையாட்டு வீரர்கள் அல்ல; வாழ்க்கை எனும் போராட்டத்தில் சோர்வுறாமல் நின்று, விதி தனக்குத் தந்த அடியைத் தன் பலமாக மாற்றியவர்கள். தேசப் பாதுகாப்பிற்காக எல்லைப் பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ட கொடூரமான கண்ணிவெடித் தாக்குதல்களில் தன் ஒரு காலை இழந்த ராணுவ வீரர்கள், இன்று எதிராளியின் கோல் கம்பங்களை நோக்கி மின்னல் வேகத்தில் பாய்ந்து செல்கிறார்கள்.எதிர்பாராத கோர விபத்துகளில் தனது அன்றாட ஓட்டுநர் தொழிலையும், தனது வலது அல்லது இடது காலையும் பறிகொடுத்துவிட்டு வாழ்வை வெறுத்துப்போனவர்கள், இன்று அதே காலின்றி கோல் கம்பங்களுக்கு இடையே காற்றாய் பறந்து விளையாடுகிறார்கள். எவ்விதக் குறையுமின்றிப் பிறக்க வேண்டிய காலத்தில், இயற்கையின் விதியால் பிறவியிலேயே ஒற்றைக் காலோடு பிறந்தவர்கள், இன்று உலகத்தின் ஒட்டுமொத்தப் பார்வையும் தன் பக்கம் திரும்பும் வகையில் மைதானத்தில் சாகசங்களை நிகழ்த்திக் காட்டுகிறார்கள்.ஒரு காலத்தில், கால்களை இழந்தவர்கள் தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட விரக்தியில் இருந்து மீளவும், தற்காலிகமாகவேனும் தங்களின் வலிகளை மறக்கவுமே இப்படியொரு விளையாட்டு எளிய முறையில் தொடங்கப்பட்டது. ஆனால், காலம் அதன் வியத்தகு கணக்கைத் தீர்த்தது. இன்று இந்தப் போட்டித் தொடர் உள்ளூர் அளவைத் தாண்டி, பன்னாட்டு வீரர்களின் கரகோஷத்தோடு பிரம்மாண்டமான உலகளாவிய மாபெரும் திருவிழாவாக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இங்கு தோல்வியடைந்தவர்கள் யாருமில்லை; ஏனெனில், மைதானத்தில் கால் பந்தைக் தொடும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவர்கள் மரணத்தையே வென்று கொண்டிருக்கிறார்கள்.
'இந்தப் போட்டி எங்களுக்கு நாங்கள் இழந்து தவித்த மகிழ்ச்சியையும், நிம்மதியையும், வாழும் நம்பிக்கையையும் வாரி வழங்கியுள்ளது!'
கண்ணீர் மல்க வீரர்கள் வெளிப்படுத்தும் இந்த ஒற்றை வாக்கியம், கால்பந்தின் மேன்மையை உலகிற்கு உணர்த்துகிறது. அவர்கள் இழந்தது வெறும் சதையும் எலும்பும் கொண்ட கால்தான் ஆனால் மீண்டும் மீட்டெடுத்ததோ இழந்த அவர்களின் ஆன்மா, அவர்களின் சுயமரியாதை மற்றும் இலட்சியப் பயணம்!
மனித மனம் நினைத்தால் எத்தகைய இருண்ட மலையையும் ஒளியால் நிறைக்க முடியும் என்பதற்கு இப்போட்டித் தொடர் மிகச்சிறந்த சான்று. கால்கள் இல்லாத மனிதர்கள் பந்தைத் துரத்தி ஓடும் காட்சியைப் பார்க்கும்போது, நம்மை அறியாமலேயே நமது கண்களில் வியர்வை துளிர்க்கிறது; உதடுகள் அவர்களுக்குரிய வீரவணக்கத்தை முணுமுணுக்கின்றன.
ஆம், இது வெறும் கால்பந்துப் போட்டி அல்ல; இது மனிதனின் அசைக்க முடியாத மனவலிமைக்கும், வாழும் துடிப்புக்கும் சான்றளிக்கும் அழியாத காவியம்!
-எல்.முருகராஜ்