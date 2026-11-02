முதியோருக்கான சிறப்பு சட்டம் கேரள காங்., அரசை பாராட்டலாம்
முதியோருக்கான சிறப்பு சட்டம் கேரள காங்., அரசை பாராட்டலாம்
PUBLISHED ON : நவ 02, 2026 12:53 AM
PUBLISHED ON : நவ 02, 2026 12:53 AM
நம் நாட்டில், 60 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய முதியோரின் எண்ணிக்கை, இந்த ஆண்டு நிலவரப்படி, 16.6 கோடிக்கு அதிகமாக உள்ளதாகவும், நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையில் இந்த எண்ணிக்கை, 11 சதவீதம் என்றும் புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதேநேரத்தில், 2036-ம் ஆண்டில் முதியோர் எண்ணிக்கை, 23 கோடியாகவும், 2050-ம் ஆண்டுக்குள், 34.7 கோடியாகவும், அதாவது நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையில், 20 சதவீதமாகவும் அதிகரிக்கும் என்றும், மத்திய அரசின் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. நாட்டிலேயே கேரளா, தமிழகம் போன்ற மாநிலங்களில் தான் முதியோர் எண்ணிக்கை மிக வேகமாக அதிகரித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த சூழ்நிலையில், முதியோரின் நலன், கண்ணியம் மற்றும் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் வகையில், 'மூத்த குடிமக்கள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு மசோதா - 2026' என்ற மசோதாவை கேரள மாநில காங்கிரஸ் அரசு சமீபத்தில் நிறைவேற்றியுள்ளது. இச்சட்டப்படி, முதியோரை தவிக்க விடுவது மற்றும் கைவிடுவது, அவர்களின் சம்மதமின்றி முதியோர் இல்லங்களிலோ அல்லது வேறு இடங்களிலோ விட்டுச் செல்வது கடுமையான குற்றமாகும்.
அத்துடன் முதியோரை துன்புறுத்துவது, கொடுமைப்படுத்துவது அல்லது அவர்களின் சொத்துக்களை சட்டவிரோதமாக அபகரிப்பது போன்ற குற்றங்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் வரை சிறை மற்றும், 50 ஆயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கவும் சட்டத்தில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், முதியோரை அவர்களது சொந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறும் அளவுக்கு நிர்ப்பந்தம் செய்வது, அவர்களை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குவது, கடும் வார்த்தைகளால் பேசி நோகடிப்பது, பாலியல் வன்கொடுமை, உடல் மற்றும் மன ரீதியாக காயங்கள் ஏற்படுத்துவது, கண்ணியமாக வாழ தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராமல் இருப்பது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களும் இச்சட்ட வரம்பிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டு குற்றமாகவும், சித்ரவதை செய்ததாகவும் கருதப்படும்.
முதியயோர், சித்ரவதைக்கோ, சுரண்டலுக்கோ ஆளாகியிருப்பதை டாக்டர்கள் மற்றும் முதியோர் பராமரிப்பு மையங்கள் கண்டறிந்தால், அது பற்றி, 48 மணி நேரத்தில் உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். இணைய வழியில் முதியவர்களை ஏமாற்றுவதும், கடுமையான சைபர் மோசடியாக கருதப்படும் என்றும், கேரள அரசின் சட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதியோரின் நலனுக்காக தனியாக, 'மாநில முதியோர் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி' உருவாக்கப்படும். அத்துடன், விதவையர், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதரவற்றோர் மற்றும் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு, அரசு பராமரிப்பு மையங்களில் அடைக்கலம் வழங்குவதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
'அல்சைமர், டிமென்ஷியா, பார்கின்சன்ஸ்' உள்ளிட்ட நரம்பியல் குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட முதியவர்களுக்காக, அரசு சார்பில் சிறப்பு பராமரிப்பு மையங்கள் தொடங்கப்படும். மாநிலத்தின் அனைத்து சைபர் காவல் நிலையங்களிலும், 'முதியோர் சைபர் பிரிவு' கட்டாயம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் கட்டாயமாகி உள்ளது.
'கேரளாவில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையை விட முதியோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்' என, சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட நிலையில், மத்திய அரசு, 2007ல் கொண்டு வந்த, பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் பராமரிப்பு மற்றும் நலச்சட்டத்தை பின்பற்றி, கேரள அரசு தற்போதைய சட்டத்தை நிறைவேற்றியுள்ளது பாராட்டத்தக்கது.
இருப்பினும், 'முதியோருக்கான சிறப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய, நம் நாட்டில் போதுமான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லை. மேலும், முதியோரில் பெரும்பாலானோர் கிராமங்களில் வசித்தாலும், அவர்களுக்கான பிரத்யேக பராமரிப்பு மையங்களில் பெரும்பாலானவை நகர்ப்புறங்களில் தான் அமைந்துள்ளன' என, நிடி ஆயோக் அமைப்பு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
எனவே, கேரள அரசும் முதியோருக்கு பராமரிப்பு மையங்களையும், மருத்துவ வசதிகளையும் மேம்படுத்துவது அவசியமாகும். அப்போது தான், சட்டம் இயற்றியதன் நோக்கம் நிறைவேறும். ஆனாலும், முதியோர் பராமரிப்பில் மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக செயல்படும் கேரள அரசை பாராட்டலாம்.