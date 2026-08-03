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﻿ தேர்வு முறைகேடுகளை தடுக்க சட்ட திருத்தம் சரியானதே!

﻿ தேர்வு முறைகேடுகளை தடுக்க சட்ட திருத்தம் சரியானதே!

PUBLISHED ON : ஆக 03, 2026 04:12 AM

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PUBLISHED ON : ஆக 03, 2026 04:12 AM

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சமீப நாட்களில், பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசுக்கு குடைச்சல் கொடுத்த விவகாரம், 'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு. இந்த பிரச்னையை முன்னிறுத்தி, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தியதும், அதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் மட்டுமின்றி, நாடு முழுதும் உள்ள மாணவர்கள் இயக்கங்களும் ஆதரவு தெரிவித்ததும், சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த பிரச்னையால், மத்திய அரசில் கல்வி அமைச்சராக பதவி வகித்த தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய நேரிட்டது.

இதையடுத்து, வினாத்தாள் கசிவு போன்ற முறைகேடுகளை தடுக்கவும், நாடு முழுதும் நடைபெறும் பொதுத்தேர்வுகளில் குளறுபடிகள் நிகழாமல் தடுக்கவும், மத்திய அரசு பொதுத்தேர்வுகள் திருத்த மசோதா - 2026ஐ நிறைவேற்றியது. இதன் வாயிலாக, தேர்வு முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவோருக்கு, அதிகபட்சம் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்கவும், 10 கோடி ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கவும் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், முறைகேடுகளுக்கு காரணமானவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் தண்டனை வழங்குவதை உறுதி செய்ய, விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கவும் விதிமுறைகள் உள்ளன.

அது மட்டுமின்றி, பொதுத்தேர்வுகளை சிறப்பான முறையில் நடத்துவதற்கான செயல் திட்டங்களை வகுப்பதற்காக, நாடு முழுதும் மக்களுக்கு தனித்துவமான அடையாள எண் உருவாக காரணமாக, நந்தன் நிலேகனி தலைமையில், நிபுணர்கள் குழுவையும் மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது.

நாடு முழுவதற்குமான பொதுத்தேர்வுகளை நடத்துவதற்கு, நீண்ட நாட்களுக்கு விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டியுள்ளது. அத்துடன் வினாத்தாள்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்வது, தேர்வு மையங்களில் முறைகேடுகள் நடக்காமல் தடுப்பது என்று, அரசுக்கு பல சவால்கள் உள்ளன. இவற்றை எல்லாம் திறமையான முறையில் கையாண்டால் மட்டுமே, பிரச்னைகள் உருவாகாது.

கடந்த, 10 ஆண்டுகளில், 89க்கும் மேற்பட்ட வினாத்தாள் கசிவு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 2024ம் ஆண்டிலும், இதேபோல வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடு பெரிய அளவில் வெளிச்சத்திற்கு வந்தபோது, தேசிய தேர்வு முகமையின் செயல்பாடுகளில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்காக, இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் முன்னாள் தலைவரான கே.ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் கமிட்டி ஒன்று அமைக்கப்பட்டது.

அந்த கமிட்டி, 100க்கும் மேற்பட்ட பரிந்துரை களை வழங்கியும், அவற்றில் சில பரிந்துரைகள் மட்டுமே அமல்படுத்தப்பட்டன. மீதமுள்ள பரிந்துரைகளில் சில, புதிதாக நிறைவேற்றப்பட்ட சட்ட திருத்த மசோதாவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதை மத்திய அரசு முன்னரே செய்திருந்தால், வினாத்தாள் கசிவு சம்பவங்கள் மீண்டும் நடக்காமல் தடுத்திருக்கலாம் என்பது சிலர் தரப்பில் முன்வைக்கப்படும் வாதம்.

இது ஒருபுறமிருக்க, நந்தன் நிலேகனி தலைமையிலான மத்திய அரசு நியமித்துள்ள நிபுணர்கள் குழுவில், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளதாகவும், கல்வி முறையில் உண்மையிலேயே சீர்திருத்தங்களை உருவாக்குவதற்கான யோசனை வழங்குவதற்கான வேறு விதமான நிபுணர்கள் இடம் பெறவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் முன்வைக்கப்படுகிறது.

அதாவது, மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய சட்ட திருத்த மசோதாவும், நியமித்த நிபுணர்கள் குழுவும், பிரச்னையை தற்போதைக்கு சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கை என விமர்சிக்கப்படுகிறது.

மேலும், புதிதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள சட்ட திருத்த மசோதா, எந்த அளவுக்கு சிறப்பானது என்பது, வரும் நாட்களில் பிரச்னைகள் உருவாகி, தவறு செய்வோருக்கு எதிராக நடவடிக்கை பாயும் போது மட்டுமே தெரியவரும். அதுமட்டுமின்றி, குற்றம் புரிந்தவர்கள் நீதிமன்றங்களால் தண்டிக்கப்படுவதும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.

எது எப்படியோ, இனியும் தவறுகள் நடக்காமல் தடுக்கவும், தவறு செய்ய முனைவோருக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், மத்திய அரசு கடும் விதிமுறைகளுடன் கூடிய சட்டத் திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்றியது சரியானதே!

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