ஆங்கிலம் இனி அச்சமில்லை அரசுப்பள்ளி மாணவரின் ஆற்றலுக்கு அளவில்லை
ஆங்கிலம் இனி அச்சமில்லை அரசுப்பள்ளி மாணவரின் ஆற்றலுக்கு அளவில்லை
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:06 AM
'இங்கிலீஷ் என்பது வெறும் 'பாஸ்' பண்ண வேண்டிய பாடம் மட்டு மில்ல... அது நம்ம வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பாலம்,' என்ற உயரிய நோக்கத்தோடு, ஆங்கில மொழி கண்காட்சியை நடத்தி அசத்தியிருக்கிறது திருப்பூர், குமார் நகர் மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி.
கண்காட்சி என்றாலே அறிவியல், கணிதம் மட்டுமே நினைவுக்கு வரும் நிலையில், முற்றிலும் வித்தியாசமாக நடத்தப்பட்ட இக்கண்காட்சியில் 6 முதல் 11-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். மாணவர்கள், தங்களின் வாசிக்கும் திறன், எழுத்துத்திறன் மற்றும் பேச்சுத்திறனை வெளிப்படுத்தும் வகையில் 70-க்கும் மேற்பட்ட படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர்.
மண்டையைக் குழப்பும் ஆங்கில இலக்கண தலைப்புகளை மனப்பாடம் செய்யாமல், வினாடி- வினா விளையாட்டு வாயிலாக, எளிதாகப் புரியவைப்பது, நாளிதழ் மற்றும் கதைப் புத்தகங்களை வாசிக்கும் முறைகளை விளக்குவது எனப் படைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் அசத்தலாக அமைந்திருந்தன. தாங்கள் உருவாக்கிய படைப்புகளைப் பார்வையாளர்களிடம் மாணவர்களே கம்பீரமாக ஆங்கிலத்திலேயே விளக்கிய விதம், அவர்களின் தன்னம்பிக்கையை உயர்த்திக் காட்டியது.
---ஆங்கில ஆசிரியர்கள் கூறுகையில், 'அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலம் வராதுங்கிற பிம்பத்தை உடைப்பதுதான் எங்களோட முதல் இலக்கு. உயர்கல்விக்கோ, நேர்காணலுக்கோ போகும்போது நம்ம குழந்தைகள் தயங்கி நிற்கக் கூடாது. வழக்கமான மனப்பாட பாணிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவே இந்த முயற்சி. 'கடினம்'னு ஒதுங்குறதை விட, அதனை அடியெடுத்து வைத்தால் ஆங்கிலமும் எளிதாகும்,' என்றனர்.
பள்ளித் தலைமையாசிரியர் கருப்பையா தலைமையில், ஆசிரியர்கள் கல்பனா, எழில், அருள்ஜோதி மற்றும் ரெனிட்டா ஆகியோர் கண்காட்சியை ஒருங்கிணைத்திருந்தனர்.