டெர்லின் சட்டையும் எட்டு முழ வேட்டியும் அணிந்த மனிதர்!
டெர்லின் சட்டையும் எட்டு முழ வேட்டியும் அணிந்த மனிதர்!
UPDATED : அக் 04, 2026 10:45 AM
ADDED : அக் 03, 2026 04:04 PM
எழுத்தாளர் ஜி.நாகராஜனின் 'டெர்லின் சட்டையும் எட்டு முழ வேட்டியும் அணிந்த மனிதர்' என்ற சிறுகதைகள் நுால் குறித்து, கவிஞர் அமரநாதன் தன் வாசிப்பு அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.
புதுமைப்பித்தன் துவங்கிய நவீன கதை மரபின் தொடர்ச்சியாக, வந்த படைப்பாளர்கள் பலர், தங்களின் கதைகளால் தமிழ் படைப்பிலக்கியத்தை செழுமைப்படுத்தி உள்ளனர். அவர்களில் முக்கியமானவர் ஜி.நாகராஜன்.
இவர் எழுதிய 'குறத்தி முடுக்கு,' 'நாளை மற்றுமொரு நாளே' ஆகிய இரண்டு நாவல்களும், முக்கியமான படைப்புகள். -30க்கு மேற்பட்ட சிறுகதைகளையும் எழுதி இருக்கிறார்.
இவரின் சிறுகதைகள் தனித்துவ கதைக்களத்தை கொண்டவை. கதாபாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் விளிம்பு நிலை மக்களை மையமாக கொண்டது.
சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்படாத பாலியல் தொழிலாளிகளை பற்றியும் கதை எழுதியவர். வேறு எந்த எழுத்தாளரும் தேர்ந்தெடுக்காத கதை களத்தை தேர்வு செய்து எழுதக்கூடியவர்.
நகர பகுதியில் எந்த ஒரு சமூக மரியாதையும் இல்லாமல் வாழும் மக்களின் அவஸ்தைகளை இவரது கதைகளில் பார்க்க முடியும்.
'மனிதன் மகத்தான சல்லிப்பயல்' என்ற ஜி.நாகராஜனின் சொல்லாடல், மனிதர்களின் குணங்களை பற்றிய எதார்த்தமான விமர்சனமாகும்.
மனிதர்கள் நல்லவர்கள் போல் தோற்றத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உள்ளே சல்லித்தனம் மறைந்து இருக்கிறது என்பதே அவரது விமர்சனம்.
இதை 'தீராக்குறை' என்ற தனது சிறுகதையில் ஒரு கதாபாத்திரத்தில் மிக சிறப்பாக சித்தரித்து இருக்கிறார்.
டெர்லின் சட்டையும் எட்டு முழ வேட்டியும் அணிந்த மனிதர், சம்பாத்தியம், அக்கினிப் பிரவேசம், போலியும் அசலும், துக்க விசாரனை, பூர்வாசிரமம் போன்ற கதைகள் அனைத்து வாசகனையும் கவரும்.
'கல்லுாரி முதல்வர் மிஸ் நிர்மலா' என்ற கதை அவரது முத்திரை கதைகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இவர் இரண்டு நாவல்கள் மட்டும் எழுதி இருக்கிறார். இரு நாவல்களும் அதிகமாக பாராட்டப்பட்டவை.
இவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள, இந்த இரண்டு நுால்களையும் வாசகர்கள் வாசிக்கலாம்.