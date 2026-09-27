'எப்படி பாடினரோ அடியார்... அப்படிப் பாட ஆசை கொண்டேன் சிவனே' -நாதஸ்வர வித்வான் ஷேக் மஸ்தான்
'எப்படி பாடினரோ அடியார்... அப்படிப் பாட ஆசை கொண்டேன் சிவனே' -நாதஸ்வர வித்வான் ஷேக் மஸ்தான்
UPDATED : செப் 27, 2026 12:12 PM
ADDED : செப் 27, 2026 02:39 AM
UPDATED : செப் 27, 2026 12:12 PM ADDED : செப் 27, 2026 02:39 AM
சுவாமி சிவானந்தர் மீதுள்ள பற்றால், தொடர்ந்து 25 ஆண்டுகளாக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ஆடி வீதிகளில் சிவானந்தர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறார் மதுரை பசுமலை இசைக்கல்லுாரியின் ஓய்வு பெற்ற நாதஸ்வர விரிவுரையாளர் ஷேக் மஸ்தான்.
நாதஸ்வர பின்னணி குறித்து அவர் நம்மிடம் பேசியது...
எனது பூர்வீகம் ஆந்திரா ஓங்கோல் மாவட்டம். தாத்தாவின் அப்பா காலத்தில் இருந்தே நாதஸ்வரம் வாசித்தனர். தாத்தா பெயர் ஷேக் மதார் சாஹிப், அப்பா ஷேக் பெதமோலா வழிகாட்டலில் நானும் நாதஸ்வரம் கற்றுக் கொண்டேன். எங்கள் வழித்தோன்றல்கள் கோயிலில் தான் நாதஸ்வரம் வாசிப்பார்கள். அங்கே ஒரு ராமர் கோயில் உள்ளது. பரம்பரையாக நாங்கள் நாதஸ்வரம் வாசிப்பதால் கோயிலில் இருந்து எங்களுக்கு ஒன்றரை ஏக்கர் நிலம் மானியமாக வழங்கப்பட்டது. அதை பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து வருகிறோம்.
தாத்தா, அப்பா மாணவர்களுக்கு கற்றுத்தரும் போது சிறுவயதில் நானும் கற்றுக்கொண்டேன். திருப்பதியில் உள்ள திருப்பதி வெங்கடேஸ்வரா இசைக்கல்லுாரியில் சங்கீத் பிரவீணா எனும் 2 ஆண்டு படிப்பை கற்றுக்கொண்டேன். சித்தப்பா ஷேக் சின்னமவுலானா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்ததால் அங்கு சென்று மேலும் கற்றுக் கொண்டேன்.
1995ல் மதுரை பசுமலை அரசு இசைக்கல்லுாரியில் நாதஸ்வர விரிவுரையாளராக அரசுப் பணியில் சேர்ந்தேன். பல்கலை சான்றிதழ் இருந்தாலும் தமிழ் படித்த சான்றிதழ் வேண்டும் என்றனர். தமிழ் ஏற்கனவே தெரியும் என்றாலும் 2ம் மொழியாக ஆறுமாதத்தில் தமிழ் படித்து தேர்வெழுதினேன். இந்தியா முழுவதிலும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கச்சேரிகளில் வாசித்துள்ளேன். 2 நாதஸ்வரம், 2 தவில், ஒரு தாளம் சேர்ந்தால் அதிகபட்சமாக 4 மணி நேரம் இடைவிடாமல் கச்சேரி பண்ணலாம்.
பூபாளம், நீலாம்பரி ராகம் வாசிக்கும் போது நாதஸ்வரம் மட்டுமாக, கீர்த்தனைகள் வாசிக்கும் போது தவிலுடன் சேரும் போது இனிமையாக இருக்கும். எல்லா ராகங்களும் பிடிக்கும் என்றாலும் சங்கராபரணத்தின் மீது தனி ஈர்ப்பு. ராகத்தை வாசிக்கும் போது காலையா மாலையா என உணர முடியும். காலையில் பூபாளம், பிலஹரி ராகங்கள், இரவில் நீலாம்பரி வாசிக்க இனிமையாக இருக்கும்.
25 ஆண்டுகளுக்கு முன் சிவானந்தர் மீது ஈடுபாடு ஏற்பட்டது. மதுரை தோப்பூரில் உள்ள சிவானந்தா ஆசிரமம் சென்ற போது சுவாமி சிவானந்தர் ஆசிரமத்தில் இருந்த சிஷ்யர்கள் ஆர்வத்தோடு வரவேற்று அமரவைத்தனர். பின் அங்கே சேவை செய்ய ஆரம்பித்தேன். அவ்வப்போது நாதஸ்வரம் வாசிப்பேன். தனக்குத் தெரிந்த கலையை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பது தர்மம்; அப்போது தான் பயன் அதிகம் சேரும் என்பார் சிவானந்தர். 'வித்யா தர்மேன சோபிதே' என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்வார்கள்.
செப். 8 ம் தேதி சுவாமி சிவானந்தர் ஜெயந்தி விழாவிற்காக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ஆடிவீதிகளில் தொடர்ந்து 25 ஆண்டுகளாக நாதஸ்வர கச்சேரி செய்கிறேன். இந்தாண்டும் மாலை 6:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை நாதஸ்வரம் வாசித்து அவருக்கு பெருமை சேர்த்தேன்.
தொழில் தாண்டிய பக்தி முஸ்லிமாக இருந்தாலும் கோயில்களில் நாதஸ்வரம் வாசிக்கும் போது மக்கள் பெருமிதத்துடன் பார்க்கின்றனர். கோயில்களில் தொழிலுக்காக நாதஸ்வரம் வாசித்தாலும் ஆத்ம திருப்திக்காக வழிபாடும் செய்வேன். என் வீட்டில் இறைவன் படங்கள் இருக்கும். மனைவி அஞ்சலி முஸ்லிமாக இருந்தாலும் பொட்டு வைப்பதை விரும்புவார். என் தொழிலிலும் வீட்டிலும் மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வீக உணர்வு இருப்பதை நம்புகிறேன்.
2005ல் சுவாமி சுந்தரானந்தருடன் நானும் தவில்காரரும் டில்லியில் அப்போதைய ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமை சந்திக்க சென்றோம். பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் வாத்திய கருவிகளை அனுமதிக்கவில்லை. எங்களைப் பார்த்தவுடன் 'வாங்க' என்று வரவேற்றார். செக்யூரிட்டி இசைக்கருவிகளை வாங்கி வைத்ததாக சொன்னதும் அந்த அதிகாரிகளையே கருவிகளை கொண்டு வரச் சொன்ன அப்துல்கலாம், 'தமிழில் கீர்த்தனை வாசியுங்கள்' என்றார்.
கவியோகி சுதானந்த பாரதி சிவனை நினைத்து எழுதிய 'எப்படி பாடினரோ அடியார்... அப்படிப் பாட நான், ஆசை கொண்டேன் சிவனே' என்பதை பாட்டாக பாடிய பின் நாதஸ்வரத்தில் வாசித்த போது அப்துல்கலாம் சந்தோஷமாக பாராட்டினார்.
இதுவரை 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் என்னிடம் நாதஸ்வரம் கற்று அரசுப் பணியிலும், தனியாகவும் நிகழ்ச்சி நடத்துகின்றனர். தமிழக அரசின் 'கலை நன்மணி' விருது வழங்கப்பட்டது. ரிஷிகேஷில் நடந்த கச்சேரியில் நாதகலா பிரவீணா விருது வழங்கினர். என் மாணவர்கள் பாராட்டு விழா நடத்தி 'நாதஸ்வர ஆச்சார்யா' விருது வழங்கியது பெருமையாக உள்ளது.
இப்போதும் நிச்சயதார்த்தம், கல்யாண வேளையில் மங்கல வாத்தியமாக தவில், நாதஸ்வரத்திற்கு முக்கியத்துவம் குறையவில்லை என்கிறார் ஷேக் மஸ்தான்.