அழைக்கிறார் கோவை ஜினி; வாங்க லேடீஸ் ஒரு டிரிப் போகலாம்!
அழைக்கிறார் கோவை ஜினி; வாங்க லேடீஸ் ஒரு டிரிப் போகலாம்!
UPDATED : அக் 11, 2026 08:27 AM
ADDED : அக் 10, 2026 06:24 PM
கோவை: கேரளத்தின் கும்பளாங்கி செல்ல வேண்டும் என்று ஜினிக்கு ஆசை. கோவையில் வேலை பார்க்கும் ஐடி ஊழியர். சில பெண்கள் சேர்ந்து போனால் ஜாலியாக இருக்கும்; பாதுகாப்பும்கூட என்று தோன்றியது.
இன்ஸ்டாகிராமில் பெண்களுக்கான டிராவல் டிரிப் என்ற பதிவு போட ஆரம்பித்தார். எதிர்பாராத வரவேற்பு. 1,400 பெண்கள் ஆர்வம் தெரிவித்தனர். தனிப்பட்ட ஒரு டிரிப் ஐடியா, பெண்கள் பயணக் குரூப்பாக உருவெடுத்தது.
இளம் பெண்களை திரட்டி பயணம் செல்வதே நோக்கமாக இருந்தது ஜினிக்கு. ஆனால் “எங்களை ஏன் ஓரங்கட்டுகிறீர்கள்?” என்று 50, 60 வயது பெண்கள் கேட்டது இன்ப அதிர்ச்சி.
“பயணத்துக்கு வயது ஒருதடையில்லை; 60+ வயதிலும் பெண்கள் எனர்ஜியுடன் டிரிப் வர விரும்புகிறார்கள் என்று புரிந்து கொண்டேன். அதனால் வயது வரம்பை நீக்கிவிட்டேன்” என்கிறார் ஜினி. அவர் வயது 25.
பிறகு, இந்த டிராவல் கம்யூனிட்டியில் 18 வயது முடிந்தஅனைத்து பெண்களும் இணையலாம் என்ற நிலை உருவானது. அம்மாக்கள் குழந்தைகளுடன் வரலாம்.
வேலை, குடும்பம், பொறுப்புகள் என ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு, சில நாட்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து குஷியாக நேரம் செலவிட வேண்டியது எல்லா வகையிலும் அவசியம். அதற்கான நல்ல வாய்ப்பாக லேடீஸ் டிரிப் வந்திருக்கிறது.
புதிய இடங்களைப் பார்ப்பது மட்டுமல்லாமல், அறிமுகமில்லாத பெண்களுடன் பழகுவது, புதிய நட்புகளை உருவாக்குவது, தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வது என ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்கிறது. “அமைதியான, அழகான அனுபவம். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இப்படியொரு 'மீ டைம்' கண்டிப்பாக தேவை” என்கிறார் ஜினி.
டிரிப் மட்டுமல்ல… நினைவுகளுக்கும் கிஃப்ட்!
தொடங்கி 8 மாதம் ஆகிறது. ஒவ்வொரு பயணத்தையும் மறக்க முடியாத அனுபவமாக மாற்றும் வகையில், customized gifts வழங்கும் முறையையும் அறிமுகம் செய்துள்ளார். வீடு திரும்பும்போது, “எப்படி இருந்தது டிரிப்?” என்று கேட்பவர்களுக்கு அதைவிட சரியான பதில் வேறு இருக்காது.
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அக். 17-ல் கிளம்ப திட்டமிட்டுள்ளனர். இன்னும் டிக்கெட்டுகள் கிடைப்பதால், யாரும் இணையலாம் என்கிறார் ஜினி.
போன்: 63813 36772
தனியாக போக முடியவில்லை என்று நினைத்து வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டாம். உங்களைப் போன்ற பலர் இருக்கிறார்கள். சேர்ந்து பயணத்தைத் தொடங்குங்கள். உங்கள் உலகத்தை கொஞ்சம் திறந்து பாருங்கள்!” என்பதுதான் ஜினியின் அழைப்பு.