ஆரோக்கியம் தரும் எளிய மருத்துவ டிப்ஸ்...
சப்போட்டா பழத்தின் சதைப் பகுதியை புளிப்பில்லாத தயிருடன் கலந்து சாப்பிட்டால் அடி வயிற்றுவலி மற்றும் மாதவிடாய் வலி நீங்கும்.
சப்போட்டா இலையுடன் மஞ்சள் துாள், உப்பு சேர்த்து தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து வாய் கொப்பளித்தால், பல் வலி, வாய் துர்நாற்றம் நீங்கும்
சீரகத்தை வறுத்து அரைத்த பொடி அரை தேக்கரண்டி, பெருங்காயம் வறுத்து அரைத்ததில் அரை தேக்கரண்டி மற்றும் பனங்கற்கண்டு ஆகிய மூன்றையும் ஒன்றாக சேர்க்கவும்.
இவற்றை, 200 மில்லி தண்ணீரில் கலந்து குடித்தால், அஜீரணம், வயிற்று வலி மற்றும் பசியின்மை சரியாகும்
வேப்பம்பூவைத் தேனில் ஊறவைத்து தினமும் இரவு உறங்கச் செல்லும் முன், ஒரு தேக்கரண்டி சாப்பிட, உடல் வலிமைபெறும்
கடலை மாவையும், கோதுமை மாவையும் சரிசமமாக எடுத்து நன்கு சலித்து காய்ச்சிய பாலை சேர்த்து, 'பேஸ்ட்' போல் தயாரிக்கவும்.
இந்தக் கலவையை முகம், கை, கால்களில் பூசிக் குளித்தால் சருமம் மிருதுவாகும்