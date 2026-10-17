உலக வறுமை ஒழிப்பு தினம் இன்று!

உணவு, உடை, குடிநீர், இருப்பிடம், கல்வி, வேலை வாய்ப்பு உள்ளிட்ட சமூக பாதுகாப்பு கிடைக்க பெறாதவர்கள், வறுமையானவர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர்.

உலகில் 83 கோடி பேர் தீவிர வறுமை நிலையில் (தினசரி ரூ.190க்கு கீழ் பெறுபவர்) உள்ளனர்.

உலகில் 280 கோடி பேருக்கு பாதுகாப்பான வீடுகள் இல்லை.

வறுமையால் பாதிக்கப்பட்டால் அவரது மனித உரிமை மீறப்படுகிறது என்கிறார் பிரான்சின் ஜோசப் ரெசின்கி.

இவரது முயற்சியால் 1987 முதல் ஐ.நா., சார்பில் அக்.17ல் உலக வறுமை ஒழிப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

'அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான வீடு' என்பது இந்தாண்டின் மையக்கருத்தாகும்.
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