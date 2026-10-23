இன்று சர்வதேச பனிச்சிறுத்தைகள் தினம்
உலகின் அழிந்து வரும் இனங்களில் ஒன்றாக பனிச்சிறுத்தையும் உள்ளது.
பனிச்சிறுத்தைகளை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி ஐ.நா., சார்பில் அக்.23ல் சர்வதேச பனிச்சிறுத்தைகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
கஜகஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், இந்தியா, நேபாளம், பூடான், சீனா, ஆப்கன் உள்ளிட்ட மத்திய, தெற்கு ஆசிய நாடுகளின் மலைப்பகுதிகளில் பனிச்சிறுத்தைகள் வாழ்கின்றன.
இதன் உயரம் 55 - 65 செ.மீ., நீளம் 90 - 115 செ.மீ., எடை 22 - 55 கிலோ. ஆயுட்காலம் 15 - 25 ஆண்டுகள்.
உலகில் இதன் எண்ணிக்கை 10 ஆயிரத்துக்கு கீழ் உள்ளது.
இந்தியாவில் லடாக், ஹிமாச்சல பிரதேசம், உத்தரகண்ட், சிக்கிம், அருணாச்சலில் 400 - 500 பனிச்சிறுத்தைகள் உள்ளன.
பனிச்சிறுத்தைகளின் நெற்றியில் உள்ள அடையாளங்கள், மனிதர்களின் கைரேகை போன்றே தனித்துவமான அடையாளங்களைக் கொண்டவை.
அவை செழிப்பான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நம்பிக்கையை அடையாளப்படுத்துகின்றன என நம்பப்படுகிறது.