சுற்றுலா பிரியர்களை ஈர்க்கும் டேபிள் மலை
தென் ஆப்ரிக்கா, கேப் டவுன் நகரத்திலுள்ளது டேபிள் மலை. இதன் உயரம், கடல் மட்டத்திலிருந்து 1,086 மீட்டர்.
மிதக்கும் பெரிய மேடை போல உயர்ந்து நிற்கிறது. இயற்கை அழகும், வரலாற்றுச் சிறப்பும் நிறைந்த தனித்துவ நிலப்பரப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
உலகம் முழுவதுமுள்ள சுற்றுலா பயணியரை ஈர்க்கிறது இந்த மலை. வாழ்வுக்கும், இயற்கைக்கும் இடையில் நெருங்கிய உறவைக் காட்டுகிறது.
மலையின் மேல்பகுதி சமமாக இருப்பதால், தொலைவில் இருந்து பார்க்கும் போது, பெரிய மேஜை போன்ற தோற்றம் தருவதால், 'டேபிள் மலை' என, பெயர் ஏற்பட்டது.
மலையின் மேற்பகுதியில், அடிக்கடி மேகங்கள் படர்ந்து, வெள்ளைத்துணி போர்த்தியது போன்ற காட்சியை உருவாக்கும். உள்ளூர் மக்கள் இதை, 'மேஜை துணி' என்பர்.
கடல் காற்றும், மலை உயரமும் சேர்ந்து இந்த இயற்கை நிகழ்வு உருவாகிறது. கேப் டவுன் நகர வான் அழகை மேலும் உயர்த்துகிறது.
இது, உலகில் மிகப் பழமையான உயிரியல் பகுதிகளில் ஒன்று. ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தாவர இனங்கள் காணப்படுகின்றன.
அவற்றில், பல இப்பகுதிக்கே தனித்துவமானவை. இது, உலகில் பாரம்பரியம் நிறைந்த இயற்கைப் பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுலா பயணியருக்காக பாதுகாப்பான நடைபாதைகள், பார்வை மேடைகள், ஆய்வு மையங்கள், இயற்கையின் வனப்பை காட்டும் உயிர்ப்பான சின்னமாக நிற்கிறது இந்த டேபிள் மலை.